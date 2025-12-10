Trener podjął decyzję. Gwiazda skoków wycofana z rywalizacji

Karl Geiger nie pojawi się na skoczni w trakcie najbliższego weekendu Pucharu Świata w niemieckim Klingenthal. Stefan Horngacher w miejsce wielokrotnego medalisty olimpijskiego zdecydował się powołać Lukę Rotha.

Karl Geiger nie pokaże się kibicom podczas PŚ w Klingenthal

32-latek fatalnie rozpoczął bieżący sezon Pucharu Świata. Podczas inauguracyjnego weekendu w Lillehammer punktował tylko raz, zajmując w drugim konkursie 23. miejsce. Był to jego jak dotąd najlepszy występ w tej kampanii. W czołowej "30" znalazł się jeszcze raz, plasując się na 27. lokacie podczas zmagań w Ruce.

Po ostatnim weekendzie można było się spodziewać, że Geiger nie zaprezentuje się przed własnymi kibicami podczas zawodów w Klingenthal. W Wiśle bowiem utytułowany skoczek odpadał dwukrotnie już na etapie kwalifikacji. Z oficjalnego komunikatu niemieckiej federacji narciarskiej dowiedzieliśmy się, kto znalazł się w składzie kadry Horngachera.

Na temat sytuacji Geigera i tego, jak będą wyglądały jego najbliższe dni, wypowiedział się sam szkoleniowiec.

"Karl wykorzysta te dni, by zoptymalizować swoją technikę skoków razem z trenerem Maxem Mechlerem" - mówił cytowany przez niemiecką federację Horngacher.

W miejsce Geigera powołany został Luca Roth, znacznie mniej znany skoczek, który ostatni raz punkty Pucharu Świata zdobywał na początku 2020 roku.

Tuż po konkursach w Wiśle poznaliśmy skład Biało-Czerwonych na Puchar Świata w Klingenthal.

ST, Polsat Sport
