Trener z wielkim nazwiskiem, presja od pierwszego gwizdka. Debiutuje przeciwko Lechowi

Urs Fischer ma utrzymać Mainz w Bundeslidze



Fatalny początek tego sezonu sprawił, że FSV Mainz wylądowało na ostatniej pozycji w tabeli Bundesligi. Do bezpiecznej pozycji traci już sześć punktów, dlatego władze klubu nie mogły dłużej czekać. Na początku grudnia w trybie awaryjnym rozstano się z Duńczykiem Bo Henriksenem. W jego miejsce przyszedł doświadczony Szwajcar Urs Fischer.

Jego zadaniem jest poukładanie gry Mainz i wyjście ze strefy spadkowej. Spadek do 2. Bundesligi byłby dla tego klubu katastrofą. Na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Niemczech drużyna ta występuje nieprzerwanie od 2009 roku. W minionej kampanii zajęła doskonałe szóste miejsce, co dało jej przepustkę do europejskich pucharów.

W Lidze Konferencji Mainz gra na przyzwoitym poziomie



Choć w Bundeslidze jest bardzo słabo, to jednak w Lidze Konferencji FSV Mainz gra przyzwoicie i plasuje się na doskonałym piątym miejscu. Wszystko za sprawą kompletu zwycięstw w trzech pierwszych kolejkach. W czwartej Mainz doznało pierwszej porażki, jednak wciąż jest wysoko i na wyciągnięcie ręki ma bezpośredni awans do 1/8 finału rozgrywek.

Wydaje się jednak, że priorytetem będzie walka o utrzymanie w Bundeslidze. To sprawia, że w meczu z Lechem Poznań, który będzie debiutem dla Fischera, ekipa z Moguncji może wyjść w rezerwowym ustawieniu. Jak podejdzie do tego szwajcarski weteran?

Lech chce zaskoczyć Fischera. Jak poradzi sobie z tym wyzwaniem?



Kibice Mainz liczą na to, że zadziała tzw. efekt nowej miotły. Zmiana szkoleniowca często wyzwala wśród zawodników dodatkowe pokłady energii i motywacji, ponieważ od nowa walczą o swoją pozycję w zespole. Tak też może być tym razem. Z drugiej strony piłkarze Lecha Poznań będą chcieli zaskoczyć Fischera i jego podopiecznych. Kolejorz u siebie jest mocny i może liczyć na doping.

Dla Ursa Fischera będzie to druga praca trenerska w Bundeslidze. W latach 2018-2023 z powodzeniem prowadził Union Berlin. Wcześniej do sukcesów prowadził Basel. Jako piłkarz całą karierę spędził w Szwajcarii, reprezentując FC Zurich i St. Gallen. Na koncie ma też cztery występy w reprezentacji. Jak spisze się w roli trenera-strażaka w Moguncji? Pierwsze wyzwanie już w czwartkowy wieczór w Poznaniu.

Lech - Mainz. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu Lech Poznań - Mainz w czwartek od godz. 20:50 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go.

Przedmeczowe studio o wszystkich polskich drużynach rozpocznie się o 17:00 w Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Od 18:00 będziemy również w Polsacie Sport 1.

