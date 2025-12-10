UFC Vegas 112: Oleksiejczuk - Almeida. Karta walk. Kto walczy?

Oleksiejczuk po wielu latach oczekiwania i królowania w organizacji FEN doczekał się we wrześniu szansy w programie Dana White's Contender Series. W nim udowodnił, że zasługuje na angaż w UFC, gdyż potrzebował zaledwie 36 sekund, by znokautować niepokonanego wcześniej Theo Haiga i zapewnić sobie kontrakt. Niedługo potem dowiedzieliśmy się szczegółów o jego debiucie w największej organizacji na świecie.

Rywalem naszego zawodnika będzie Cesar Almeida, który w 2013 roku pokonał obecnego mistrza wagi półciężkiej UFC Alexa Pereirę. Łącznie zawalczył z nim trzykrotnie, dwa razy ponosząc porażkę. Dla Brazylijczyka będzie to już piąte starcie w organizacji po wywalczeniu kontraktu również w programie DWCS. Obecnie jest on na fali dwóch zwycięstw z rzędu - pokonał pogromcę Łukasza Sudolskiego oraz Roberta Bryczka Ihora Potierię, a w styczniu brutalnie znokautował Abdula Razaka Alhassana.

Ponadto podczas tego wydarzenia dojdzie do starcia na szczycie wagi muszej, w którym były pretendent do pasa Brandon Royval zmierzy się z Manelem Kape. Dodatkowo rozpędzony dwoma zwycięstwami w UFC 24-letni Kevin Vallejos zawalczy z Gigą Chikadze. Pojedynek Oleksiejczuka będzie trzecią najważniejszą konfrontacją tego wieczoru. W narożniku nie zabraknie jego brata Michała, który właśnie rozpoczyna przygotowania do następnej walki w UFC.

Karta walk gali UFC Vegas 112:

Karta główna (Transmisja od godziny 4:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go):

125 lb: Brandon Royval (17-8) vs. Manel Kape (21-7)

145 lb: Giga Chikadze (15-5) vs. Kevin Vallejos (16-1)

185 lb: Cesar Almeida (7-1) vs. Cezary Oleksiejczuk (16-3) - ok. godz. 5:00

145 lb: Morgan Charriere (21-11-1) vs. Melquizael Costa (24-7)

265 lb: Kennedy Nzechukwu (14-6) vs. Marcus Buchecha (5-2)

Karta wstępna:

115 lb: Amanda Lemos (15-5-1) vs. Gillian Robertson (16-8)

145 lb: Joanderson Brito (17-5-1) vs. Melsik Baghdasaryan (8-3)

170 lb: Neil Magny (31-13) vs. Yaroslav Amosov (28-1)

265 lb: Sean Sharaf (4-1) vs. Steven Asplund (6-1)

135 lb: Luana Santos (9-2) vs. Melissa Croden (7-2)

265 lb: Allen Frye (6-2) vs. Guliherme Pat (5-0)

125 lb: Tereza Bleda (7-1) vs. Jamey-Lyn Horth (8-2)