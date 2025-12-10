Ważna wiadomość dla polskich skoczków! Gwiazda wraca do rywalizacji
Austriak Stefan Kraft po przerwie w rywalizacji w Pucharze Świata w skokach narciarskich, która spowodowana była chęcią obecności przy narodzinach córki, w weekend wraca do skakania i wystąpi w konkursach PŚ w niemieckim Klingenthal - poinformował Austriacki Związek Narciarski (OESV).
W zespole obok Krafta znaleźli się Stephan Embacher, Manuel Fettner, Jan Hoerl, Jonas Schuster i Daniel Tschofenig. Po powrocie młodego ojca ze składu wycofany został Maximilian Oertner, który w zawodach w Ruce i Wiśle nie zdobył ani jednego punktu.
Kraft to jeden z najbardziej utytułowanych skoczków w historii. Indywidualnie nie zdobył co prawda olimpijskiego medalu, ale trzy razy był mistrzem świata. Trzykrotnie wywalczył również Kryształową Kulę za triumf w klasyfikacji generalnej PŚ.
ZOBACZ TAKŻE: Puchar Świata w skokach narciarskich 2025/2026: Terminarz. Kiedy są skoki?
Obecny sezon także zaczął bardzo dobrze, wygrywając zawody w Falun. Absencja w trzech ostatnich konkursach kosztowała go jednak spadek w klasyfikacji PŚ na ósmą pozycję. Prowadzi Słoweniec Domen Prevc - 470 pkt, przed swoim rodakiem Anze Laniskiem - 438 pkt i Japończykiem Ryoyu Kobayashim - 406 pkt. Kraft ma w dorobku 234 pkt.
Najlepszy z Polaków 18-letni Kacper Tomasiak jest 14. - 124 pkt.Przejdź na Polsatsport.pl