Ważna zmiana planów Rakowa przed meczem w Lidze Konferencji. To może zaważyć o rezultacie meczu

Piłka nożna

Raków Częstochowa przygotowuje się do spotkania w Lidze Konferencji. Rywalem polskiej drużyny będzie Zrinjski Mostar. Przed meczem ogłoszono zmianę planów przygotowania do spotkania. Oto co planuje częstochowski klub.

Widok na trybuny stadionu z napisem "SOSNOWIEC" i boiskiem piłkarskim.
fot. PAP
Stadion w Sosnowcu

Środowy trening piłkarzy Rakowa Częstochowa przed meczem Ligi Konferencji z HSK Zrinjski Mostar odbędzie się na bocznym boisku częstochowskiego stadionu o godz. 14:40, a nie na murawie sosnowieckiego ArcelorMittal Park, gdzie zostanie rozegrany mecz.

 

Zespół gości będzie trenował na sosnowieckim Stadionie Ludowym o 18:30.

 

ZOBACZ TAKŻE: Wszystkie oczy na Białystok. Czy Jagiellonia zatrzęsie Europą w meczu z hiszpańskim Rayo?

 

Konferencja prasowa trenera Rakowa Marka Papszuna i zawodnika Marko Bulata rozpocznie się w sali konferencyjnej sosnowieckiej areny o godz. 18:00, a medialne spotkanie ekipy gości o 17:30 w tym samym miejscu.

 

Jak poinformował Raków w komunikacie, zmiany lokalizacji treningów "zostały wprowadzone w celach zapobiegawczych nadmiernej eksploatacji murawy na stadionie w Sosnowcu".

 

Podobnie było dwa tygodnie wcześniej przed meczem z Rapidem Wiedeń. Wtedy powodem były intensywne opady śniegu, teraz w Sosnowcu panują niemal wiosenne warunki.

 

Początek czwartkowego meczu o godz. 21:00.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
LIGA KONFERENCJIPIŁKA NOŻNARAKÓW CZĘSTOCHOWA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Kołtoń uderza w Papszuna! "Nikt nie wymyśliłby końca w tak złym stylu"
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 