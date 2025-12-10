Ważna zmiana planów Rakowa przed meczem w Lidze Konferencji. To może zaważyć o rezultacie meczu

Środowy trening piłkarzy Rakowa Częstochowa przed meczem Ligi Konferencji z HSK Zrinjski Mostar odbędzie się na bocznym boisku częstochowskiego stadionu o godz. 14:40, a nie na murawie sosnowieckiego ArcelorMittal Park, gdzie zostanie rozegrany mecz.

Zespół gości będzie trenował na sosnowieckim Stadionie Ludowym o 18:30.

Konferencja prasowa trenera Rakowa Marka Papszuna i zawodnika Marko Bulata rozpocznie się w sali konferencyjnej sosnowieckiej areny o godz. 18:00, a medialne spotkanie ekipy gości o 17:30 w tym samym miejscu.

Jak poinformował Raków w komunikacie, zmiany lokalizacji treningów "zostały wprowadzone w celach zapobiegawczych nadmiernej eksploatacji murawy na stadionie w Sosnowcu".

Podobnie było dwa tygodnie wcześniej przed meczem z Rapidem Wiedeń. Wtedy powodem były intensywne opady śniegu, teraz w Sosnowcu panują niemal wiosenne warunki.

Początek czwartkowego meczu o godz. 21:00.

PAP