Wszystkie oczy na Białystok. Czy Jagiellonia zatrzęsie Europą w meczu z hiszpańskim Rayo?

Starcie zespołów w podobnej sytuacji w tabeli



W ramach piątej kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji UEFA Jagiellonia Białystok podejmie u siebie Rayo Vallecano. To starcie zespołów, które mają podobny bilans po pierwszych czterech meczach. Białostoczanie z ośmioma punktami na koncie plasują się na dziewiątym miejscu.

Ich strata do pozycji z TOP 8 nie jest duża, a jest o co walczyć, ponieważ najlepsze osiem zespołów po fazie ligowej gra od razu w 1/8 finału. Do stolicy Podlasia przyjedzie Rayo Vallecano z Madrytu, które na koncie ma siedem punktów i zajmuje 12. miejsce.

Po graczach Jagiellonii widać zmęczenie rundą



Po podopiecznych Adriana Siemieńca widać zmęczenie rundą. To przekłada się na serię słabszych występów. Jagiellonia nie wygrała żadnego z trzech ostatnich spotkań o stawkę. W międzyczasie odpadła z rozgrywek Pucharu Polski i straciła aż pięć punktów w lidze.

Nie wykorzystała potknięć Górnika Zabrze i nie wskoczyła na pierwsze miejsce w tabeli. Zamiast tego białostoczanie zajmują czwarte miejsce w lidze. Mają jednak zaległe mecze. Jeżeli znów będą wygrywać, to włączą się do walki o mistrzostwo kraju.

W jakiej formie jest Rayo Vallecano?



Swoje powody do zmartwień mają także kibice Rayo Vallecano. Zespół ten nie wygrał żadnego z pięciu ostatnich meczów w lidze hiszpańskiej. Do tego przegrał ze Slovanem Bratysława w Lidze Konferencji UEFA oraz dopiero po dogrywce wyeliminował niżej notowany Real Avila w krajowym pucharze. Piłkarze z Madrytu wpadli w dołek, co będą chcieli wykorzystać gracze Jagiellonii.

Czy Jagiellonia zaskoczy faworyta?



Zdaniem specjalistów faworytem do zwycięstwa jest Rayo Vallecano. Piłkarze Jagiellonii chcą jednak zaatakować jako underdog i mają ku temu solidne podstawy. Do gry wraca Jesus Imaz, który w ostatniej kolejce pauzował za czerwoną kartkę.

To lider ofensywy zespołu, który w poprzednim sezonie awansował do ćwierćfinału Ligi Konferencji UEFA. Zwycięstwo z Rayo Vallecano przybliży Dumę Podlasia do powtórzenia tego wyniku. Mecz z Hiszpanami transmitowany będzie na sportowych antenach Polsatu, co jest dodatkową gratką dla polskich kibiców.

Jagiellonia - Rayo. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu Jagiellonia Białystok - Rayo Vallecano w czwartek od godz. 18:35 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 oraz Polsacie Box Go.





Przedmeczowe studio o wszystkich polskich drużynach rozpocznie się o 17:00 w Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Od 18:00 będziemy też w Polsacie Sport 1.

