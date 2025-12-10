Zwycięstwo Klimovicovej w Limoges. Polka awansowała do kolejnej rundy

Linda Klimovicova pokonała reprezentantkę Wielkiej Brytanii Mingge Xu 2:0 (6:3, 6:3) i awansowała do 1/8 finału WTA 125 w Limoges. Polka bez większych przeszkód uporała się z młodszą od siebie rywalką.

Przed meczem faworytem była Klimovicova, która w rankingu WTA jest sklasyfikowana o prawie sto miejsc wyżej od Xu. Reprezentantka Polski potwierdziła to na korcie, nie dając rywalce żadnych szans.

Zaczęło się w pierwszym secie przy stanie 2:2, gdzie 21-latka przełamała rywalkę, nie tracąc przy tym punktu. Finalnie Klimovicova przełamała rywalkę trzy partie pod rząd, po drodze raz tracąc podanie. Pierwszy set skończył się wynikiem 6:3 i trwał 43 minuty.

W drugiej partii początek był wyrównany. W czwartym gemie przy stanie 2:1 Brytyjka została przełamana, co było kluczowym momentem meczu. Do końca spotkania zawodniczki wygrywały swoje serwisy, a Klimovicova dograła spotkanie, wygrywając drugiego seta 6:3 i cały mecz 2:0. Następną rywalką 21-latki będzie zwyciężczyni spotkania Tamara Korpatsch - Antonia Ruzić.

Z turniejem pożegnała się już inna Polka. Katarzyna Kawa w 1/16 finału przegrała z Niemką Anną-Leną Friedsam 0:2 (3:6, 2:6).

WTA 125 Limoges, 1/16 finału

Linda Klimovicova (Polska, 138) – Mingge Xu (Wielka Brytania, 234) 6:3, 6:3

JZ, Polsat Sport