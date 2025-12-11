A jednak! Młody reprezentant Polski zmienia klub. Przenosi się do giganta

Pascal Mozie opuszcza Legię Warszawa - donoszą włoskie media. Nowym klubem młodego pomocnika ma zostać Fiorentina.

Drużyna piłkarska młodzieżowej reprezentacji Polski ustawiona w rzędzie na boisku.
fot. Cyfrasport
Pascal Mozie z numerem 16 na koszulce.

Jak donosi dziennikarz Nicolo Schira, nowym klubem Mozie zostanie Fiorentina. Z ekipą z Florencji młody piłkarz ma związać się umową do 2028 roku.

 

W tym sezonie Fiorentina spisuje się dużo poniżej oczekiwań. Dość powiedzieć, że pracę w tym klubie stracił już trener Stefano Pioli. "Viola" zamyka ligową tabelę Serie A z zaledwie sześcioma punktami na koncie. 

 

Jak na razie nie wiadomo jeszcze, czy Mozie dołączy do pierwszej drużyny klubu z Florencji, czy do juniorów.

 

17-letni Mozie jest wychowankiem Legii. Rosły pomocnik w maju tego roku zadebiutował w pierwszej drużynie Wojskowych, rozgrywając 20 minut w przegranym 1:3 ligowym meczu z Cracovią. W aktualnym sezonie występował w trzecioligowych rezerwach i w juniorach w Lidze Młodzieżowej UEFA.

 

Ma na swoim koncie występy w młodzieżowych reprezentacjach Polski - aktualnie gra w kadrze do lat 18.

BS, Polsat Sport
