Astiz: Będę takim samym człowiekiem. Nie mam dodatkowej presji

Legia przyleciała do Armenii już we wtorek. Zwykle warszawianie wybierali się w europejskie wojaże dzień przed meczem, tym razem przyspieszyli przylot do Erywania. Dlaczego? - To było już zaplanowane wcześniej. Wydaje mi się, że to nam może tylko pomóc. Mieliśmy więcej czasu, żeby porozmawiać o meczu - mówi Iñaki Astiz.

ZOBACZ TAKŻE: Walka o honor i punkty. Z pozoru łatwy rywal, ale... Czy Legia uniknie sensacji w starciu z Noah?

Tymczasowy szkoleniowiec warszawskiego klubu nie będzie mógł skorzystać w meczu z Noah z kilku graczy. Długoterminowe urazy leczą Jean-Pierre Nsame oraz Jurgen Elitim. Artur Jędrzejczyk ma problemy ze stawem kolanowym. - Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Walczy z bólem kolana. Zostawił już dużo zdrowia dla tego klubu - zaznacza Astiz.

Hiszpan wyjaśnił także powody nieobecności dwóch innych zawodników. - Radovan Pankov ma problemy ze spojeniem łonowym. To jest specyficzna kontuzja. Z kolei Noah Weisshaupt ma grypę - dodaje 42-latek.

Legia nie zaznała słodyczy zwycięstwa od 23 października, kiedy ograła Szachtar w 2. kolejce Ligi Konferencji. Zaledwie kilka dni później swoją ostatnią wygraną zanotował najbliższy rywal warszawian z Armenii. - Trzeba powiedzieć, że ostatnio też nie mają najlepszego okresu. To jest drużyna agresywna, która nie traci dużo bramek. Z przodu mają piłkarzy, którzy mogą robić różnicę. W fazie ligowej Ligi Konferencji do tej pory do siatki trafiał ich snajper (Nardin Mulahusejnovic - przyp. red.) i trzeba będzie to wziąć pod uwagę - analizuje Astiz.

Legia ma na przestrzeni całego sezonu 2025/2026 duże kłopoty ze skutecznością. Gdzie leży sedno problemu? - W naszych głowach. Moment, w którym jesteśmy to powoduje. Ale nie musimy wrzucać na nikogo żadnej dodatkowej presji. Chłodna głowa to może być najlepsza recepta. Pracujemy i rozmawiamy, żeby odwrócić ten temat - twierdzi były gracz Legii.

Astiz jest już tymczasowym szkoleniowcem od 41 dni. Czy spodziewał się, że spędzi w tej roli aż tyle czasu? - Na pewno nie. Szczególnie na początku tego okresu było dużo dobrego. My i zawodnicy wiemy, jaką pracę wykonujemy na co dzień. Nie mam jednak przez to dodatkowej presji. Mam za to dużo wsparcia od klubu, zawodników, trenerów i innych ludzi. Będę takim samym człowiekiem. Jesteśmy tutaj, żeby pomóc i odwrócić tę sytuację - puentuje Astiz.

Noah - Legia. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu Noah - Legia Warszawa w czwartek od godz. 18:35 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go.

Przedmeczowe studio o wszystkich polskich drużynach rozpocznie się o 17:00 w Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Od 18:00 będziemy też w Polsacie Sport 1.

Polsat Sport