AZ Alkmaar - Jagiellonia Białystok. Kiedy kolejny mecz Ligi Konferencji?

Piłka nożna

AZ Alkmaar - Jagiellonia Białystok, czyli czas na szóste spotkanie polskiego klubu w Lidze Konferencji. Kiedy kolejny mecz Ligi Konferencji? O której godzinie Alkmaar - Jagiellonia w LKE?

Dwóch piłkarzy na boisku, jeden w czarnej koszulce z numerem 28 na pomarańczowej koszulce.
fot. PAP
Alkmaar - Jagiellonia. Kiedy kolejny mecz Ligi Konferencji? O której godzinie?

Czas na ostatni mecz Jagiellonii w fazie ligowej Ligi Konferencji. Do tej pory podopieczni Adriana Siemieńca mierzyli się z maltańskim Hamrun, francuskim Strasbourgiem, czeską Spartą Praga, fińskim KuPS i hiszpańskim Rayo Vallecano.

 

Jagiellonia - Rayo Vallecano. Skrót meczu Ligi Konferencji (WIDEO)

 

W szóstej kolejce Jaga zmierzy się z holenderskim AZ Alkmaar.

Alkmaar - Jagiellonia. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Alkmaar - Jagiellonia w Lidze Konferencji? Kolejne spotkanie Jagiellonii w LKE zaplanowano na 18 grudnia. Godzina meczu Alkmaar - Jagiellonia to 21.00.

 

Transmisje meczów Ligi Konferencji na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
JAGIELLONIA BIAŁYSTOKLIGA KONFERENCJIPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Konferencja prasowa Rakowa Częstochowa przed meczem ze Zrinjskim Mostarem
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 