AZ Alkmaar - Jagiellonia Białystok. Kiedy kolejny mecz Ligi Konferencji?

Czas na ostatni mecz Jagiellonii w fazie ligowej Ligi Konferencji. Do tej pory podopieczni Adriana Siemieńca mierzyli się z maltańskim Hamrun, francuskim Strasbourgiem, czeską Spartą Praga, fińskim KuPS i hiszpańskim Rayo Vallecano.

Jagiellonia - Rayo Vallecano. Skrót meczu Ligi Konferencji (WIDEO)

W szóstej kolejce Jaga zmierzy się z holenderskim AZ Alkmaar.

Alkmaar - Jagiellonia. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Alkmaar - Jagiellonia w Lidze Konferencji? Kolejne spotkanie Jagiellonii w LKE zaplanowano na 18 grudnia. Godzina meczu Alkmaar - Jagiellonia to 21.00.

Transmisje meczów Ligi Konferencji na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

Polsat Sport