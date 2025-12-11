AZ Alkmaar - Jagiellonia Białystok. Kiedy kolejny mecz Ligi Konferencji?
AZ Alkmaar - Jagiellonia Białystok, czyli czas na szóste spotkanie polskiego klubu w Lidze Konferencji. Kiedy kolejny mecz Ligi Konferencji? O której godzinie Alkmaar - Jagiellonia w LKE?
Czas na ostatni mecz Jagiellonii w fazie ligowej Ligi Konferencji. Do tej pory podopieczni Adriana Siemieńca mierzyli się z maltańskim Hamrun, francuskim Strasbourgiem, czeską Spartą Praga, fińskim KuPS i hiszpańskim Rayo Vallecano.
Jagiellonia - Rayo Vallecano. Skrót meczu Ligi Konferencji (WIDEO)
W szóstej kolejce Jaga zmierzy się z holenderskim AZ Alkmaar.
Alkmaar - Jagiellonia. Kiedy mecz? O której godzinie?
Kiedy mecz Alkmaar - Jagiellonia w Lidze Konferencji? Kolejne spotkanie Jagiellonii w LKE zaplanowano na 18 grudnia. Godzina meczu Alkmaar - Jagiellonia to 21.00.
