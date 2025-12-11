Bez straty seta! Drużyna Joanny Wołosz niepokonana w drodze do półfinału

We wcześniejszych meczach fazy grupowej siatkarki Prosecco DOC Imoco Conegliano pokonały amerykańską drużynę Orlando Valkyries (3:0) i Zamalek Sporting Club z Egiptu (3:0). Również w trzech setach rozstrzygnęły rywalizację z brazylijskim Dentil Praia Clube.

Najwięcej punktów: Isabelle Haak (16), Ting Zhu (14), Gabi (12) – Imoco Volley; Payton Caffrey (10) – Dentil Praia. Rozgrywająca Joanna Wołosz dołożyła do dorobku drużyny dwa oczka (atak + blok). Włoska drużyna w każdym z setów wygrała bardzo pewnie - miała wyraźną przewagę w ataku, lepiej też punktowała blokiem (8–1).

Siatkarki Prosecco DOC Imoco Conegliano wywalczyły awans do półfinału z pierwszego miejsca w grupie. W najlepszej czwórce KMŚ znalazł się również zespół Dentil Praia Clube. Trzecie miejsce zajęły siatkarki Orlando Valkyries, a czwarte Zamalek Sporting Club. Mecze 1/2 finału zostaną rozegrane w sobotę.

Klubowe Mistrzostwa Świata siatkarek 2025 są rozgrywane w dniach od 9–14 grudnia w brazylijskim mieście Sao Paulo. Rywalizuje w nich osiem drużyn, podzielonych na dwie grupy po cztery zespoły. Tytułu najlepszej drużyny globu bronią siatkarki Imoco Volley. Przed rokiem, podczas turnieju rozgrywanego w chińskim mieście Hangzhou, włoska drużyna pokonała w finale Tianjin Bohai Bank 3:0.

Prosecco DOC Imoco Conegliano – Dentil Praia Clube 3:0 (25:12, 25:19, 25:20)

Imoco Volley: Ting Zhu, Isabelle Haak, Marina Lubian, Cristina Chirichella, Joanna Wołosz, Gabi – Monica De Gennaro (libero) oraz Serena Scognamillo. Trener: Daniele Santarelli.

Dentil Praia: Payton Caffrey, Macris Carneiro, Milka Marcilia, Adenizia Da Silva, Monique Pavao, Michelle Pavao – Natalia Araujo (libero) oraz Maria Koleva, Juliana Santos Carrijo, Milla Camurca. Trener: Rui Moreira.

