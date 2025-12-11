To już dziś! Polskie kluby walczą o awans

Przed nami piąta kolejka piłkarskiej Ligi Konferencji UEFA. Jak co serię będziemy mieli okazję zobaczyć w akcji cztery polskie zespoły, które wywalczyły awans do fazy ligowej turnieju. Oto co czeka piłkarskich kibiców w czwartkowy wieczór.

W różnej sytuacji przystąpią cztery polskie drużyny do czwartkowych meczów 5. kolejki fazy zasadniczej piłkarskiej Lidze Konferencji. Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa są blisko przedłużenia europejskiej przygody, Lech Poznań jest w środku stawki, a Legia Warszawa musi nadrabiać dystans.

 

Piłkarze z Białegostoku podejmą o 18:45 słabo spisujący się w ostatnich tygodniach hiszpański zespół Rayo Vallecano. O tej samej porze Legia, która jako jedyna zagra na wyjeździe, w Erywaniu w Armenii spotka się z FC Noah.

 

Na godz. 21 zaplanowano mecz Lech Poznań z FSV Mainz, który zamyka tabelę niemieckiej Bundesligi, ale w Lidze Konferencji jest na piątej pozycji, oraz potyczkę Rakowa z bośniackim zespołem Zrinjski Mostar w Sosnowcu, gdzie wicemistrz Polski występuje w rozgrywkach UEFA jako gospodarz.

 

Po czterech z sześciu kolejek Raków i Jagiellonia, które są niepokonane w fazie ligowej, mają po osiem punktów, co daje im miejsca - odpowiednio - szóste i dziewiąte. Lech jest 16. z sześcioma "oczkami", a Legia z zaledwie trzema zajmuje 28. lokatę, która na dziś oznaczałaby pożegnanie z rozgrywkami.

 

Osiem najlepszych drużyn ze wspólnej tabeli awansuje bezpośrednio do 1/8 finału, a zespoły, które zajmą miejsca 9-24 utworzą osiem par barażowych o awans do tej fazy. Ekipy z lokat 25-36 zostaną wyeliminowane.

 

Ośmiopunktowy dorobek powinien wystarczyć co najmniej do udziału w barażach, więc piłkarze z Częstochowy i Białegostoku mogą już myśleć o rywalizacji w 2026 roku.

 

Ostatnią kolejkę zaplanowano na 18 grudnia.

 

Liga Konferencji to najniższy szczebel rozgrywek UEFA, ale jest świetną okazją m.in. do zbierania ważnych punktów rankingowych. Głównie dzięki postawie Legii i Jagiellonii, które dotarły w poprzedniej edycji do ćwierćfinału LK, w sezonie 2026/27 w europejskich pucharach wystąpi po raz pierwszy pięć polskich zespołów, w tym dwa w kwalifikacjach Ligi Mistrzów.

 

Udane występy w LK stanowią także pokaźny zastrzyk finansowy dla polskich klubów. Łącznie cała czwórka w tym roku z tytułu nagród UEFA zarobiła już ok. 18,4 mln euro, przy czym najwięcej Raków i Jagiellonia po ok. 4,8 mln. Każda wygrana w fazie zasadniczej jest warta 400 tys. euro.

