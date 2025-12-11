Do meczu godziny, a tu takie wieści ws. Papszuna. Jest przełom

Raków dogadał się z Legią w sprawie Marka Papszuna - poinformował portal Meczyki.pl. Podano, ile warszawski zespół będzie musiał zapłacić za szkoleniowca.

Marek Papszun przejdzie do Legii Warszawa

Marek Papszun pozostanie trenerem Rakowa do końca rundy jesiennej. Wszystko wskazuje jednak na to, że już niedługo podejmie pracę w Legii Warszawa. "W ostatnich dniach rozmowy między Legią i Rakowem przyspieszyły" - napisano. Portal dodał, że kwota odstępnego za Papszuna wyniesie kilkaset tysięcy złotych - co potwierdziły oba kluby. Nie będzie za to dodatkowych zapisów.

 

Oczywiście, porozumieć się z Rakowem musi jeszcze sam Papszun, który chce zabrać ze sobą współpracowników. W zapisie odnośnie do ludzi ze sztabu znajdą się dodatkowe warunki - adnotacje na teraz i na przyszłość. "Dogadanie się nie powinno stanowić problemu i to już kwestia najbliższych dni" - podsumowano. 

 

Zanim do tego dojdzie, Raków Papszuna oraz Legię czekają w czwartek mecze 5. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji. Częstochowski zespół zagra w Sosnowcu ze Zrinjskim Mostar, natomiast zawodnicy Inakiego Astiza podejmą na wyjeździe Noah FC. Oba te spotkania na antenach Polsatu Sport.

