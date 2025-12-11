Do meczu godziny, a tu takie wieści ws. Papszuna. Jest przełom

Marek Papszun pozostanie trenerem Rakowa do końca rundy jesiennej. Wszystko wskazuje jednak na to, że już niedługo podejmie pracę w Legii Warszawa. "W ostatnich dniach rozmowy między Legią i Rakowem przyspieszyły" - napisano. Portal dodał, że kwota odstępnego za Papszuna wyniesie kilkaset tysięcy złotych - co potwierdziły oba kluby. Nie będzie za to dodatkowych zapisów.

Oczywiście, porozumieć się z Rakowem musi jeszcze sam Papszun, który chce zabrać ze sobą współpracowników. W zapisie odnośnie do ludzi ze sztabu znajdą się dodatkowe warunki - adnotacje na teraz i na przyszłość. "Dogadanie się nie powinno stanowić problemu i to już kwestia najbliższych dni" - podsumowano.

Zanim do tego dojdzie, Raków Papszuna oraz Legię czekają w czwartek mecze 5. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji. Częstochowski zespół zagra w Sosnowcu ze Zrinjskim Mostar, natomiast zawodnicy Inakiego Astiza podejmą na wyjeździe Noah FC. Oba te spotkania na antenach Polsatu Sport.