Trener Jagiellonii Adrian Siemieniec spodziewa się po hiszpańskim Rayo Vallecano, że w czwartkowym meczu piłkarskiej Ligi Konferencji będzie chciał zaprezentować swój sposób gry, aby białostoczan zdominować i przejąć kontrolę nad spotkaniem.

- Jakości mają sporo, doświadczenia też, będą chcieli wygrać w Białymstoku - powiedział szkoleniowiec.

Po czterech kolejkach fazy ligowej LK Jagiellonia zajmuje 9. pozycję z dorobkiem 8 punktów. Rayo Vallecano, z którym w czwartek w Białymstoku zmierzy się polska drużyna, jest 12., ale ma tylko jeden punkt mniej.

- Mecz u siebie powinien być łatwiejszy dla gospodarza, co nie znaczy, że łatwy. Spodziewam się meczu trochę innego, niż te, które ostatnio graliśmy. Czyli przeciwnika, który przyjedzie tutaj prezentować swój futbol i przyjedzie tutaj z próbą dominacji nas na boisku, próbą kontroli sytuacji poprzez posiadanie piłki - podkreślił Siemieniec w środę na przedmeczowej konferencji prasowej.

Jagiellonia Białystok - Rayo Vallecano. Wynik meczu. Kto wygrał?

O tym, kto wygrał mecz Jagiellonia - Rayo w piątej kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji dowiemy się w czwartek późnym wieczorem. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 18:45. Transmisja w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Tuż po ostatnim gwizdku zaktualizujemy ten tekst i uzupełnimy go o wynik.

PAP