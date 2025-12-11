Jagiellonia - Rayo Vallecano. Skrót meczu Ligi Konferencji (WIDEO)

Nowy sezon rozgrywek Ligi Konferencji jest wyjątkowy dla polskich fanów piłki nożnej. W fazie ligowej tego europejskiego pucharu rywalizują bowiem aż cztery kluby z Polski - Legia Warszawa, Lech Poznań, Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok.

W szóstej serii gier Jaga rywalizuje z Rayo Vallecano z Hiszpanii. Skrót meczu i gole z tego starcia będą dostępne tuż po końcowym gwizdku.

Jagiellonia - Rayo Vallecano. Skrót meczu:

Polsat Sport