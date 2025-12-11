Jest nowy ranking FIFA! Historyczny awans reprezentacji Polski

Od poprzedniego, sierpniowego notowania Polki rozegrały trzy towarzyskie mecze. W październiku zremisowały z Holandią 0:0 i pokonały Walię 5:2, a w listopadzie wygrały ze Słowenią 1:0.

Zmian nie było na dwóch czołowych lokatach. Prowadzą Hiszpanki, przed Amerykankami. Na trzecie miejsce awansowały Niemki.

KP, PAP