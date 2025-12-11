Kibice z Hiszpanii zaatakowani przez chuliganów Jagiellonii! Są ranni

O szczegółach zdarzenia można przeczytać na podstawie policyjnej relacji udostępnionej w mediach społecznościowych.

We czwartek o godz. 0:46 policjanci z Ostrowi Mazowieckiej dostali zgłoszenie o zamaskowanej grupie osób biegającej po trasie S8 w miejscowości Prosienica. Po pięciu minutach na miejscu był patrol policji, który zastał dwa autokary z kibicami z Hiszpanii.

Okazało się, że przed jadące autokary wyjechały dwa samochody osobowe, blokując przejazd. Z pobliskiego lasu wybiegło kilkadziesiąt osób, część z nich była zamaskowana. Doszło do konfrontacji. Dzięki przyjazdowi policji uniknięto eskalacji. Na miejscu rannym pomocy udzieliła załoga karetki pogotowia, a do szpitala trafiły trzy osoby. W wyniku penetracji terenu policjanci stwierdzili przeciętą siatkę odgradzającą drogę serwisową od S8. W okolicy policjanci zatrzymali dwa pojazdy oraz cztery osoby, w tym jedna kobieta. Wszyscy to mieszkańcy Białegostoku.

Do sprawy zatrzymano łącznie siedem osób. Zabezpieczono między innymi kominiarki, pałki teleskopowe, drewniane i nożyce do cięcia metalu . Policjanci zabezpieczają dowody, ustalają dokładny przebieg zdarzenia i jego uczestników.

We czwartek 11 grudnia Jagiellonia Białystok zagra z Rayo Vallecano w ramach 5. kolejki Ligi Konferencji UEFA. Spotkanie rozpocznie się o godz. 18:45. Transmisja w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 oraz Polsacie Box Go.

