Kiedy mecze polskich klubów w ostatniej kolejce Ligi Konferencji?

Przed nami ostatnia kolejka piłkarskiej Ligi Konferencji UEFA, jeśli chodzi o fazę ligową. Kiedy polskie kluby rozegrają swoje ostatnie mecze w tej fazie europejskich rozgrywek?

Piłkarze drużyny w niebieskich strojach świętują bramkę, jeden z nich klęczy na boisku.
fot. PAP
Ostatnia kolejka Ligi Konferencji. Kiedy mecze polskich drużyn? O której grają?

Faza ligowa Ligi Konferencji wkracza w decydującą fazę. Przypomnijmy -  w tym roku polscy kibice mogą obserwować w akcji aż cztery polskie kluby. O awans do kolejnej serii gier walczą zawodnicy Legii Warszawa, Lecha Poznań, Jagiellonii Białystok i Rakowa Częstochowa.

 

W ostatniej kolejce Legia Warszawa zmierzy się z ekipą Lincoln z Gibraltaru.

Legia - Lincoln. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Legia - Lincoln w Lidze Konferencji? Kolejne spotkanie Legii w LKE zaplanowano na 18 grudnia. Godzina meczu Legia - Lincoln to 21.00.

 

Ostatnim rywalem Lecha będzie natomiast czeska Sigma Ołomuniec.

Sigma - Lech. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Sigma - Lech w Lidze Konferencji? Kolejne spotkanie Lecha w LKE zaplanowano na 18 grudnia. Godzina meczu Sigma - Lech to 21.00.

 

Jagiellonię natomiast czeka wyjazd do Holandii i starcie z tamtejszym AZ Alkmaar.

Alkmaar - Jagiellonia. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Alkmaar - Jagiellonia w Lidze Konferencji? Kolejne spotkanie Jagiellonii w LKE zaplanowano na 18 grudnia. Godzina meczu Alkmaar - Jagiellonia to 21.00.

 

A Raków w delegacji zmierzy się z cypryjską Omonią Nikozja.

Omonia - Raków. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Omonia - Raków w Lidze Konferencji? Kolejne spotkanie Rakowa w LKE zaplanowano na 18 grudnia. Godzina meczu Omonia - Raków to 21.00.

 

Transmisje z meczów Ligi Konferencji na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

