Kiedy mecze polskich klubów w ostatniej kolejce Ligi Konferencji?

Faza ligowa Ligi Konferencji wkracza w decydującą fazę. Przypomnijmy - w tym roku polscy kibice mogą obserwować w akcji aż cztery polskie kluby. O awans do kolejnej serii gier walczą zawodnicy Legii Warszawa, Lecha Poznań, Jagiellonii Białystok i Rakowa Częstochowa.

W ostatniej kolejce Legia Warszawa zmierzy się z ekipą Lincoln z Gibraltaru.

Kiedy mecz Legia - Lincoln w Lidze Konferencji? Kolejne spotkanie Legii w LKE zaplanowano na 18 grudnia. Godzina meczu Legia - Lincoln to 21.00.

Ostatnim rywalem Lecha będzie natomiast czeska Sigma Ołomuniec.

Kiedy mecz Sigma - Lech w Lidze Konferencji? Kolejne spotkanie Lecha w LKE zaplanowano na 18 grudnia. Godzina meczu Sigma - Lech to 21.00.

Jagiellonię natomiast czeka wyjazd do Holandii i starcie z tamtejszym AZ Alkmaar.

Kiedy mecz Alkmaar - Jagiellonia w Lidze Konferencji? Kolejne spotkanie Jagiellonii w LKE zaplanowano na 18 grudnia. Godzina meczu Alkmaar - Jagiellonia to 21.00.

A Raków w delegacji zmierzy się z cypryjską Omonią Nikozja.

Kiedy mecz Omonia - Raków w Lidze Konferencji? Kolejne spotkanie Rakowa w LKE zaplanowano na 18 grudnia. Godzina meczu Omonia - Raków to 21.00.

Transmisje z meczów Ligi Konferencji na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

Polsat Sport