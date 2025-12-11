Broniąca tytułu klubowych mistrzyń globu drużyna z Conegliano w ostatnim meczu fazy grupowej zmierzy się z Dentil/Praia Clube. Jest to starcie o pierwsze miejsce w grupie B. Drużyna z Brazylii - podobnie jak ekipa Joanny Wołosz - wygrała bowiem oba dotychczasowe mecze.

ZOBACZ TAKŻE: Z drobnymi problemami, ale zwycięsko. JSW Jastrzębski Węgiel górą w meczu Pucharu CEV

Conegliano słynie z tego, że rzadko przegrywa. Ostatnią porażkę mistrzynie Włoch poniosły W Superpucharze Włoch w październiku. Uległy wówczas Vero Volley Milano 2:3.

W tegorocznej edycji KMŚ obok drużyny Conegliano znalazły się również: Savino Del Bene Scandicci, Osasco Sao Cristovao Saude, Dentil/Praia Clube, Alianza Lima, Zhetysu VK, Zamalek SC, a także Orlando Valkyries.

Relacja live i wynik na żywo meczu A. Carraro Prosecco Doc Conegliano - Dentil/Praia Clube na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

KP, Polsat Sport