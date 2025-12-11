"Lechici" po czterech kolejkach Ligi Konferencji mają na koncie sześć punktów. Zwycięstwo w najbliższym pojedynku zapewni im udział przynajmniej w fazie play off, której stawką będzie awans do 1/8 finału rozgrywek.

Niemcy fatalnie spisują się w Bundeslidze - w 13 kolejkach wygrali tylko jedno spotkanie i zdobyli zaledwie sześć punktów. Kilka dni temu zmienili szkoleniowca; od niedzieli za drużynę odpowiada Szwajcar Urs Fischer.

ZOBACZ TAKŻE: Liga Konferencji: Lech Poznań - Mainz. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

- To wciąż bardzo dobry zespół, mimo że ma kłopoty w Bundeslidze. Mają też wielu jakościowych zawodników. Zmienili trenera, a to oznacza, że nie wiadomo, jak zagrają przeciwko nam. Analizowaliśmy grę Mainz, ale także zespoły, które wcześniej prowadził trener Fischer, m.in. Union Berlin - powiedział Niels Frederiksen, szkoleniowiec Lecha Poznań, na konferencji prasowej.

Fischer w przeszłości prowadził FC Basel i w 2015 roku aż czterokrotnie zmierzył się z Lechem. Najpierw w kwalifikacjach Ligi Mistrzów, a następnie oba zespoły spotkały się w jednej grupie Ligi Europy. Szwajcar ograł poznańską drużynę czterokrotnie.

Lech Poznań - FSV Mainz 05. Wynik meczu. Kto wygrał?

O tym, kto wygrał mecz Lech - Mainz w piątej kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji dowiemy się w czwartek późnym wieczorem. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 21:00. Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Tuż po ostatnim gwizdku zaktualizujemy ten tekst i uzupełnimy go o wynik.

