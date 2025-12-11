Lech Poznań - Mainz. Skrót meczu Ligi Konferencji (WIDEO)

Lech Poznań - Mainz, czyli spotkanie szóstej kolejki piłkarskiej Ligi Konferencji. Skrót meczu Lech Poznań - Mainz będzie dostępny w załączonym materiale wideo tuż po zakończeniu starcia.

Dwóch mężczyzn siedzi przy stole podczas konferencji prasowej, jeden z nich uśmiecha się.
fot. PAP
Lech - Mainz. Skrót meczu Liga Konferencji. Gole, bramki z meczu Lecha (WIDEO)

Nowy sezon rozgrywek Ligi Konferencji jest wyjątkowy dla polskich fanów piłki nożnej. W fazie ligowej tego europejskiego pucharu rywalizują bowiem aż cztery kluby z Polski - Legia Warszawa, Lech Poznań, Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok.

 

W szóstej serii gier Lech rywalizuje z niemieckim Mainz. Skrót meczu i gole z tego starcia będą dostępne tuż po końcowym gwizdku.

Lech Poznań - Mainz. Skrót meczu:

Polsat Sport
