Legia Warszawa - Lincoln. Kiedy kolejny mecz Ligi Konferencji?

Legia Warszawa - Lincoln, czyli czas na szóste spotkanie polskiego klubu w Lidze Konferencji. Kiedy kolejny mecz Ligi Konferencji? O której godzinie Legia - Lincoln w LKE?

Dwóch piłkarzy na boisku, jeden w niebiesko-czerwonym stroju próbuje przyjąć piłkę, drugi w białym stroju z logo Legii Warszawa obserwuje sytuację.
fot. PAP
Legia Warszawa - Lincoln. Kiedy kolejny mecz Ligi Konferencji?

Czas na ostatni mecz Legii w fazie ligowej Ligi Konferencji. Do tej pory piłkarze z Warszawy mierzyli się z tureckim Samsunsporem, ukraińskim Szachtarem Donieck, słoweńskim Celje, czeską Spartą Praga i armeńskim Noah.

 

Noah - Legia. Skrót meczu Ligi Konferencji (WIDEO)

 

W ostatniej kolejce Legia zmierzy się z ekipą Lincoln z Gibraltaru.

Legia - Lincoln. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Legia - Lincoln w Lidze Konferencji? Kolejne spotkanie Legii w LKE zaplanowano na 18 grudnia. Godzina meczu Legia - Lincoln to 21.00.

 

Transmisje z meczów Ligi Konferencji na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

