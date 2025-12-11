Legia Warszawa - Lincoln. Kiedy kolejny mecz Ligi Konferencji?
Legia Warszawa - Lincoln, czyli czas na szóste spotkanie polskiego klubu w Lidze Konferencji. Kiedy kolejny mecz Ligi Konferencji? O której godzinie Legia - Lincoln w LKE?
Legia Warszawa - Lincoln. Kiedy kolejny mecz Ligi Konferencji?
Czas na ostatni mecz Legii w fazie ligowej Ligi Konferencji. Do tej pory piłkarze z Warszawy mierzyli się z tureckim Samsunsporem, ukraińskim Szachtarem Donieck, słoweńskim Celje, czeską Spartą Praga i armeńskim Noah.
Noah - Legia. Skrót meczu Ligi Konferencji (WIDEO)
W ostatniej kolejce Legia zmierzy się z ekipą Lincoln z Gibraltaru.
Legia - Lincoln. Kiedy mecz? O której godzinie?
Kiedy mecz Legia - Lincoln w Lidze Konferencji? Kolejne spotkanie Legii w LKE zaplanowano na 18 grudnia. Godzina meczu Legia - Lincoln to 21.00.
Transmisje z meczów Ligi Konferencji na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Konferencja prasowa Lecha Poznań przed meczem z 1.FSV Mainz 05