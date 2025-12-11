Legia Warszawa - Lincoln. Kiedy kolejny mecz Ligi Konferencji?

Czas na ostatni mecz Legii w fazie ligowej Ligi Konferencji. Do tej pory piłkarze z Warszawy mierzyli się z tureckim Samsunsporem, ukraińskim Szachtarem Donieck, słoweńskim Celje, czeską Spartą Praga i armeńskim Noah.

Noah - Legia. Skrót meczu Ligi Konferencji (WIDEO)

W ostatniej kolejce Legia zmierzy się z ekipą Lincoln z Gibraltaru.

Legia - Lincoln. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Legia - Lincoln w Lidze Konferencji? Kolejne spotkanie Legii w LKE zaplanowano na 18 grudnia. Godzina meczu Legia - Lincoln to 21.00.

Transmisje z meczów Ligi Konferencji na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

Polsat Sport