Liga Europy: Celtic FC - AS Roma. Relacja na żywo

AS Roma po bardzo dobrym okresie wpadła ostatnio w drobny kryzys. Piłkarze Gian Piero Gasperiniego polegli w lidze zarówno z SSC Napoli, jak i Cagliari - w obu przegrywając 0:1. Przeciętnie radzą sobie również w rozgrywkach Ligi Europy. Jak dotąd w pięciu meczach zdobyli dziewięć punktów. Pokonali OGC Nice, Rangers FC oraz duńskie Midtjylland, natomiast ponieśli choćby kompromitującą wpadkę z Viktorią Pilzno. Jednym z antybohaterów tamtego starcia był Jan Ziółkowski, który został zmieniony już w 30. minucie.

Najbliższy rywal włoskiego zespołu, czyli Celtic ma na koncie dwa punkty mniej. Choć niespodziewanie wygrał ostatnio na wyjeździe z Feyenoordem, to wcześniej przegrał z Midtjylland i portugalską Bragą. Drużyna Ziółkowskiego będzie musiała uważać zwłaszcza na napastników - Benjamina Nygrena oraz Daizena Maedę, którzy w tym sezonie zdobyli łącznie 13 bramek.

Relacja live i wynik na żywo meczu Celtic - Roma na Polsatsport.pl. Początek w czwartek o 21:00.