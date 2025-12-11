Liga Europy: FC Basel - Aston Villa. Relacja live i wynik na żywo

Aston Villa, od kiedy 1 listopada poległa na wyjeździe z Liverpoolem, jest po prostu bezbłędna. Piłkarze Unaia Emery'ego zanotowali aż siedem zwycięstw z rzędu i nie dość, że znajdują się w czołówce Premier League, to są na trzecim miejscu w tabeli fazy ligowej Ligi Europy, mając w dorobku 12 punktów - tyle samo co liderujący Olympique Lyon oraz będące za nim FC Midtjylland. Przegrali dotąd w europejskich rozgrywkach tylko raz - niespodziewanie ulegając na wyjeździe holenderskiemu Go Ahead Eagles.

ZOBACZ TAKŻE: Liga Europy na sportowych antenach Polsatu! Gdzie obejrzeć mecze 6. kolejki?

Rywalem Aston Villi będzie za to FC Basel, które spisuje się w LE znacznie gorzej. Co prawda udało mu się pokonać choćby VfB Stuttgart, natomiast poległo z SC Freiburg, Lyonem oraz ostatnio KRC Genk. Liderem szwajcarskiego zespołu jest Xherdan Shaqiri, który po powrocie do macierzystego klubu pokazuje gigantyczną jakość. Spróbuje go powstrzymać przede wszystkim Matty Cash, który w sobotnim meczu z Arsenalem strzelił gola i udowodnił, że przeżywa znakomity okres.

Relacja live i wynik na żywo meczu FC Basel - Aston Villa na Polsatsport.pl. Początek w czwartek o 21:00.