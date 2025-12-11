Liga Europy. Wyniki i skróty czwartkowych meczów - 11.12
11 grudnia to kolejny dzień z Ligą Europy. Przed nami kolejne spotkania tych rozgrywek. W czwartkowy wieczór na naszych antenach kibice zobaczą w akcji m.in. FC Porto, AS Roma, Aston Villa czy Panathinaikos. Oto wyniki czwartkowych meczów Ligi Europy.
18:45 - Dynamo Zagrzeb - Real Betis
18:45 - Ferencvaros - Rangers FC
18:45 - Łudogorec Razgrad - PAOK Saloniki
18:45 - FC Midtjylland - KRC Genk
18:45 - OGC Nice - SC Braga (Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go)
18:45 - Sturm Graz - Crvena Zvezda Belgrad
18:45 - FC Utrecht - Nottingham Forest (Polsat Sport Extra 1, Polsat Box Go)
18:45 - VfB Stuttgart - Maccabi Tel Awiw (Polsat Sport Extra 3, Polsat Box Go)
18:45 - Young Boys Berno - LOSC Lille
21:00 - FC Basel - Aston Villa (Polsat Sport Extra 3, Polsat Box Go)
21:00 - SK Brann - Fenerbahce
21:00 - Celta Vigo - Bologna
21:00 - Celtic Glasgow - AS Roma (Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go)
21:00 - FC Porto - Malmo FF (Polsat Sport Extra 1, Polsat Box Go)
21:00 - FCSB - Feyenoord Rottterdam
21:00 - Olympique Lyon - Go Ahead Eagles
21:00 - Panathinaikos - FC Viktoria Pilzno (Polsat Sport Extra 4, Polsat Box Go)
21:00 - SC Freiburg - RB Salzburg