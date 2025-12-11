Liga Konferencji. Wyniki czwartkowych meczów - 11.12
11 grudnia to kolejny dzień z Ligą Konferencji. Przed nami kolejne spotkania tych rozgrywek. W czwartkowy wieczór na naszych antenach kibice zobaczą w akcji m.in. cztery polskie zespoły: Legię Warszawa, Lecha Poznań, Jagiellonię Białystok i Raków Częstochowa. Oto wyniki czwartkowych meczów Ligi Konferencji.
18:45 - Breidablik Kopavogur - Shamrock Rovers FC
18:45 - FC Drita - AZ Alkmaar
18:45 - ACF Fiorentina - Dynamo Kijów (Polsat Sport Extra 4, Polsat Box Go)
18:45 - BK Hacken - AEK Larnaka
18:45 - Jagiellonia Białystok - Rayo Vallecano (Polsat Sport 2, Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go)
18:45 - Noah - Legia Warszawa (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go)
18:45 - Samsunspor - AEK Ateny
18:45 - Shkendija Tetovo - Slovan Bratysława
18:45 - Universitatea Craiova - Sparta Praga
21:00 - Aberdeen FC - RC Strasbourg
21:00 - Hamrun Spartans - Szachtar Donieck
21:00 - KuPS Kuopio - Lausanne-Sport
21:00 - Lech Poznań - FSV Mainz (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go)
21:00 - Lincoln Red Imps - Sigma Ołomuniec
21:00 - Raków Częstochowa - Zrinjski Mostar (Polsat Sport 2, Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go)
21:00 - Rapid Wiedeń - Omonia Nikozja
21:00 - HNK Rijeka - NK Celje
21:00 - Shelbourne FC - Crystal PalacePrzejdź na Polsatsport.pl