Liga Konferencji. Wyniki czwartkowych meczów - 11.12

Piłka nożna

11 grudnia to kolejny dzień z Ligą Konferencji. Przed nami kolejne spotkania tych rozgrywek. W czwartkowy wieczór na naszych antenach kibice zobaczą w akcji m.in. cztery polskie zespoły: Legię Warszawa, Lecha Poznań, Jagiellonię Białystok i Raków Częstochowa. Oto wyniki czwartkowych meczów Ligi Konferencji.

Puchar Ligi Europy UEFA, ciemny metalowy puchar z żłobieniami, na tle rozmytego zielonego tła.
fot: PAP
18:45 - Breidablik Kopavogur - Shamrock Rovers FC

18:45 - FC Drita - AZ Alkmaar

18:45 - ACF Fiorentina - Dynamo Kijów (Polsat Sport Extra 4, Polsat Box Go)

18:45 - BK Hacken - AEK Larnaka

18:45 - Jagiellonia Białystok - Rayo Vallecano (Polsat Sport 2, Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go)

18:45 - Noah - Legia Warszawa (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go)

18:45 - Samsunspor - AEK Ateny

18:45 - Shkendija Tetovo - Slovan Bratysława

18:45 - Universitatea Craiova - Sparta Praga

 

21:00 - Aberdeen FC - RC Strasbourg

21:00 - Hamrun Spartans - Szachtar Donieck

21:00 - KuPS Kuopio - Lausanne-Sport

21:00 - Lech Poznań - FSV Mainz (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go)

21:00 - Lincoln Red Imps - Sigma Ołomuniec

21:00 - Raków Częstochowa - Zrinjski Mostar (Polsat Sport 2, Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go)

21:00 - Rapid Wiedeń - Omonia Nikozja

21:00 - HNK Rijeka - NK Celje

21:00 - Shelbourne FC - Crystal Palace

ŁO, Polsat Sport
