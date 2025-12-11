Michał Oleksiejczuk poznał nazwisko kolejnego rywala. To weteran UFC

Michał Oleksiejczuk nie mógł zaliczyć poprzedniego roku do udanych. Choć niejednokrotnie pomagał UFC i ratował pojedynki, to finalnie poniósł aż trzy porażki - z Michelem Pereirą, Kevinem Hollandem oraz Sharą Magomedovem. Ostatnie miesiące były jednak dla niego doskonałe. Najpierw w kwietniu znokautował Sedriquesa Dumasa, a następnie pewnie pokonał Geralda Meerschaerta.

ZOBACZ TAKŻE: Oleksiejczuk wprost przed debiutem w UFC. "Kogo by nie dali, to wychodzę"

Starszy z Oleksiejczuków zapowiedział, że do końca roku chce odpocząć, a w 2026 powalczy o awans do rankingu kategorii średniej. UFC ogłosiło w czwartek, że powróci on do klatki już 7 lutego. "Po raz kolejny mam wielki zaszczyt reprezentować Polskę i Was na arenie międzynarodowej. (...) To będzie krwawa wojna" - napisał Polak w mediach społecznościowych.

Jego rywalem będzie doświadczony Marc-Andre Barriault, który stoczył dla amerykańskiego giganta 16 pojedynków. W ostatnich pięciu poniósł jednak aż cztery porażki. W 2020 roku pokonał Oskara Piechotę, natomiast wynik został zmieniony na nierozstrzygnięty, gdyż w jego organizmie wykryto ostarynę.

Zanim dojdzie do tego starcia, Michał pomoże swojemu bratu Cezaremu podczas debiutu w UFC. Rywalem naszego zawodnika będzie Cesar Almeida, który w 2013 roku pokonał obecnego mistrza wagi półciężkiej UFC Alexa Pereirę. Gala UFC Vegas 112 rozpocznie się o godz. 1:00 w nocy z soboty 13 grudnia na niedzielę 14 grudnia. Transmisja karty głównej od godziny 4:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Walka Cezarego ok. godz. 5:00.