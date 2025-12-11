Nie żyje były piłkarz Pogoni. Miał 23 lata

Michor przygodę z piłką nożną rozpoczynał w Pogoni Lębork. Później grał w Akademii Legii Warszawa, a następnie wrócił w rodzinne strony. W barwach Pogoni rozegrał ponad 50 meczów.

Informację o śmierci 23-latka potwierdziła Pogoń Lębork. Okoliczności tragedii nie zostały upublicznione.

"Z głębokim smutkiem i żalem informujemy, że z wielkiej rodziny Pogoni Lębork odszedł nagle Jakub Michor (2002–2025). Kuba był wychowankiem Pogoni — przez 7 lat rozwijał swój talent pod okiem trenera Rafała Bartoszka, co zaowocowało transferem do Akademii Legii Warszawa, gdzie spędził 2,5 roku.

Jako 16-latek wrócił do swojego Lęborka i zasilił seniorską drużynę Pogoni, występując na pozycji obrońcy oraz bocznego pomocnika. Wiosną 2018 roku oraz w sezonie 2018/2019 reprezentował nasz klub na boiskach IV ligi i Pucharu Polski. W barwach Pogoni rozegrał łącznie 54 spotkania ligowe, zdobywając 2 bramki, a także wystąpił w dwóch meczach Pucharu Polski.

Pozostanie w naszej pamięci jako utalentowany zawodnik, kolega z drużyny i zawsze uśmiechnięta, życzliwa osoba. Jego nagłe odejście jest dla całej biało-niebiesko-czerwonej społeczności ogromną stratą. Rodzinie i Bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia" - napisano na Facebooku drużyny.

Pogoń Lębork to zespół z pomorskiej IV Ligi.

