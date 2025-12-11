Barcelona chce kolejnego polskiego piłkarza! Może dołączyć do Szczęsnego i Lewandowskiego

Rzekomo młodzieżowy reprezentant Polski był obserwowany przez skauta katalońskiego klubu podczas jednego z meczów Jagiellonii Białystok w fazie ligowej Ligi Konferencji. "Po zakończeniu (meczu - red.) miał też sporządzić raport dotyczący jego gry, który trafił do komórki bezpośrednio odpowiedzialnej za transfery" - przekazano, dodając, że piłkarz "ma być wciąż obserwowany".

Jak się okazuje, szanse na sprowadzenie Pietuszewskiego nie są jednak zbyt duże. Problemem może okazać się kwota transferu. - Jeśli oczekuje się za niego 10-15 milionów euro, to trudno mi sobie wyobrazić ten ruch w tym okresie - przyznał jeden z miejscowych dziennikarzy.

- Pietuszewski mógłby zostać ściągnięty przez Barcelonę tylko w kontekście przyszłości. Na dziś bowiem trudno przypuszczać, aby wzięto do pierwszej drużyny zawodnika, który musi przeskoczyć z poziomu polskiej ekstraklasy do hiszpańskiej La Liga. A obecna struktura finansowa klubu sprawia, że w najbliższych okienkach transferowych pieniądze będą wydawane raczej na graczy gotowych z miejsca wzmocnić rywalizację - podsumował w rozmowie z WP SportoweFakty.

Menadżer skrzydłowego Mariusz Piekarski jakiś czas temu powiedział, że transfer Pietuszewskiego w zimowym okienku nie wchodzi w grę. Oskar dokończy rozgrywki w Jagiellonii, natomiast po nich wspólnie podejmą decyzję - co dalej. Jego kontrakt z aktualnym pracodawcą wygasa za półtora roku.

Warto zaznaczyć, że barwy FC Barcelony reprezentuje aktualnie dwóch innych Polaków - Wojciech Szczęsny oraz Robert Lewandowski. Ten drugi nie do końca wiadomo, czy pozostanie jednak w drużynie na następne lata, gdyż z końcem czerwca wygasa jego kontrakt.