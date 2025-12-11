Barcelona chce kolejnego polskiego piłkarza! Może dołączyć do Szczęsnego i Lewandowskiego
Oskar Pietuszewski to piłkarz, o którym w ostatnich miesiącach jest bardzo głośno. Mówi się, że bacznie obserwują go choćby angielskie kluby. Portal WP SportoweFakty zdradził za to, że Polak wzbudził zainteresowanie przedstawicieli FC Barcelony.
Rzekomo młodzieżowy reprezentant Polski był obserwowany przez skauta katalońskiego klubu podczas jednego z meczów Jagiellonii Białystok w fazie ligowej Ligi Konferencji. "Po zakończeniu (meczu - red.) miał też sporządzić raport dotyczący jego gry, który trafił do komórki bezpośrednio odpowiedzialnej za transfery" - przekazano, dodając, że piłkarz "ma być wciąż obserwowany".
ZOBACZ TAKŻE: Kibice z Hiszpanii zaatakowani przez chuliganów Jagiellonii! Są ranni
Jak się okazuje, szanse na sprowadzenie Pietuszewskiego nie są jednak zbyt duże. Problemem może okazać się kwota transferu. - Jeśli oczekuje się za niego 10-15 milionów euro, to trudno mi sobie wyobrazić ten ruch w tym okresie - przyznał jeden z miejscowych dziennikarzy.
- Pietuszewski mógłby zostać ściągnięty przez Barcelonę tylko w kontekście przyszłości. Na dziś bowiem trudno przypuszczać, aby wzięto do pierwszej drużyny zawodnika, który musi przeskoczyć z poziomu polskiej ekstraklasy do hiszpańskiej La Liga. A obecna struktura finansowa klubu sprawia, że w najbliższych okienkach transferowych pieniądze będą wydawane raczej na graczy gotowych z miejsca wzmocnić rywalizację - podsumował w rozmowie z WP SportoweFakty.
Menadżer skrzydłowego Mariusz Piekarski jakiś czas temu powiedział, że transfer Pietuszewskiego w zimowym okienku nie wchodzi w grę. Oskar dokończy rozgrywki w Jagiellonii, natomiast po nich wspólnie podejmą decyzję - co dalej. Jego kontrakt z aktualnym pracodawcą wygasa za półtora roku.
Warto zaznaczyć, że barwy FC Barcelony reprezentuje aktualnie dwóch innych Polaków - Wojciech Szczęsny oraz Robert Lewandowski. Ten drugi nie do końca wiadomo, czy pozostanie jednak w drużynie na następne lata, gdyż z końcem czerwca wygasa jego kontrakt.Przejdź na Polsatsport.pl