Noah - Legia. Skrót meczu Ligi Konferencji (WIDEO)

Piłka nożna

Noah - Legia Warszawa, czyli spotkanie szóstej kolejki piłkarskiej Ligi Konferencji. Skrót meczu Noah - Legia będzie dostępny w załączonym materiale wideo tuż po zakończeniu starcia.

Trener Legii Warszawa w kurtce z logo klubu stoi na boisku piłkarskim.
fot. PAP
Noah - Legia. Skrót meczu Liga Konferencji. Gole, bramki z meczu Legii (WIDEO)

Nowy sezon rozgrywek Ligi Konferencji jest wyjątkowy dla polskich fanów piłki nożnej. W fazie ligowej tego europejskiego pucharu rywalizują bowiem aż cztery kluby z Polski - Legia Warszawa, Lech Poznań, Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok.

 

W szóstej serii gier Legia rywalizuje z Noah z Armenii. Skrót meczu i gole z tego starcia będą dostępne tuż po końcowym gwizdku.

Noah - Legia. Skrót meczu:

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
LEGIA WARSZAWALIGA KONFERENCJIPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Marek Papszun: Sytuacja nie została jeszcze rozwiązana, ale topór wojenny jest zakopany
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 