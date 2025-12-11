Noah - Legia. Skrót meczu Ligi Konferencji (WIDEO)
Noah - Legia Warszawa, czyli spotkanie szóstej kolejki piłkarskiej Ligi Konferencji. Skrót meczu Noah - Legia będzie dostępny w załączonym materiale wideo tuż po zakończeniu starcia.
Nowy sezon rozgrywek Ligi Konferencji jest wyjątkowy dla polskich fanów piłki nożnej. W fazie ligowej tego europejskiego pucharu rywalizują bowiem aż cztery kluby z Polski - Legia Warszawa, Lech Poznań, Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok.
W szóstej serii gier Legia rywalizuje z Noah z Armenii. Skrót meczu i gole z tego starcia będą dostępne tuż po końcowym gwizdku.