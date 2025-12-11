Legia ma za sobą bardzo nieudaną jesień, a gdyby jeszcze odpadła z rozgrywek Ligi Konferencji mogłaby uznać sezon za stracony, a jedynym celem na wiosnę byłoby uniknięcie spadku z PKO BP Ekstraklasy. Ostatni mecz stołeczny zespół wygrał 23 października, właśnie w LK, z Szachtarem Donieck (2:1) i były to jedyne dotychczas trzy punkty zdobyte w tych zmaganiach. W łącznej tabeli zajmuje 28. lokatę, a wiosną rywalizację kontynuować będą 24 ekipy.

- Oczywiście, nie jesteśmy w dobrym momencie. Nikt nie zakładał, że ta runda potoczy się w taki sposób, ale myślę o dodatkowej presji. Zamiast tego szukam rozwiązań – nowych pomysłów, zmian personalnych, detali w analizie, które pomogłyby odwrócić trend. Można jednak dużo mówić przed i po meczu, ale najważniejsze jest, aby kibice i klub zobaczyli reakcję w postaci dobrej gry i zwycięstwa. Reakcja na boisku jest najważniejsza. Musimy wspierać się nawzajem i działać jako drużyna - powiedział Inaki Astiz, obecny szkoleniowiec Legii, na konferencji prasowej w Erywaniu.

FC Noah słabo spisuje się w ostatnich tygodniach, ostatnio wygrał 27 października. Ale w Lidze Konferencji ma pięć punktów i plasuje się pięć miejsc wyżej niż Legia.

- Wysoko oceniam tego przeciwnika. To zespół, który zdobył mistrzostwo Armenii i awansował do Ligi Konferencji. Myślę, że spodziewano się po nim lepszego startu, ale na pewno ma ogromny potencjał. Potrafi prezentować twardy futbol, ale są tam też zawodnicy, którzy indywidualnie potrafią zrobić różnicę - skomentował Astiz i dodał, że w czwartek jego drużynę na pewno czeka wymagający mecz.

Noah - Legia Warszawa. Wynik meczu. Kto wygrał?

O tym, kto wygrał mecz Noah - Legia w piątej kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji dowiemy się w czwartek późnym wieczorem. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 18:45. Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Tuż po ostatnim gwizdku zaktualizujemy ten tekst i uzupełnimy go o wynik.

PAP