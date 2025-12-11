Olbrzymia stawka meczów Ligi Konferencji dla polskich drużyn! Nie można tego zepsuć!

Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok mają w swoim dorobku osiem punktów i mogą być spokojne gry na wiosnę w Lidze Konferencji. Oba zespoły walczą jednak o bezpośredni awans do 1/8 finału. Teoretycznie łatwiejsze zadanie mają podopieczni Marka Papszuna, którzy 11 grudnia zagrają w Sosnowcu z bośniackim Zrijnskim, natomiast tydzień później zmierzą się na wyjeździe z cypryjską Omonią Nikozja.

Z kolei ekipa zarządzana przez Adriana Siemieńca ma znacznie trudniejszych rywali. Mowa o przedstawicielu La Liga - Rayo Vallecano oraz holenderskim AZ Alkmaar.

Dwa "oczka" mniej od Rakowa i Jagiellonii ma Lech Poznań. "Kolejorz" w pierwszej kolejności musi skupić się na zapewnieniu sobie promocji do 1/16 finału, a następnie spróbować rzutem na taśmę wywalczyć bezpośredni awans do 1/8 finału. Ten drugi scenariusz jest realny tylko przy komplecie dwóch zwycięstw - najpierw z FSV Mainz, a potem z Sigmą Ołomuniec.

A co z pogrążoną w kryzysie Legią? Drużyna, która w PKO BP Ekstraklasie znajduje się w strefie spadkowej zmierzy się z ormiańskim Noah, aby skończyć fazę ligową starciem z gibraltarskim Lincolnem. Teoretycznie warszawianie mogą pokusić się o komplet punktów, co pozwoliłoby awansować im do 1/16 finału. Obecnie "Wojskowi" mają tylko trzy punkty i do ostatniej lokaty dającej awans tracą dwa. Pierwszy z meczów o wszystko już zatem 11 grudnia.

Komplet polskich drużyn w fazie pucharowej Ligi Konferencji będzie stanowić kolejny ważny krok w kierunku umocnienia się w rankingu UEFA. Obecnie nasz kraj plasuje się na 12. lokacie ze stratą ponad punktu do Grecji. Za nami czają się Norwegia i Dania, ale mało prawdopodobne, aby w tym sezonie oba skandynawskie nacje zagroziły nam.

Nie można jednak pozwolić sobie na wpadki, tym bardziej, że 12. miejsce w rankingu UEFA niesie za sobą znakomite, jak dla Polski, benefity. Mowa o udziale mistrza Polski w 4. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, co gwarantuje grę w Lidze Europy. Dodatkowo wicemistrz Polski zaczyna zmagania od 2. rundy eliminacji Champions League, a triumfator Pucharu Polski lub trzecia drużyna PKO BP Ekstraklasy jest pewna gry od 4. rundy eliminacji Ligi Europy, co w najgorszym wypadku oznacza udział w Lidze Konferencji. A to nie wszystko, bo czwarta lub piąta ekipa naszych rodzimych rozgrywek wystartuje od 2. rundy eliminacji Ligi Konferencji!

