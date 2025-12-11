Omonia - Raków Częstochowa. Kiedy kolejny mecz Ligi Konferencji?

Piłka nożna

Omonia - Raków Częstochowa, czyli czas na szóste spotkanie polskiego klubu w Lidze Konferencji. Kiedy kolejny mecz Ligi Konferencji? O której godzinie Omonia - Raków w LKE?

Piłkarze drużyny w żółtych strojach próbują odebrać piłkę zawodnikowi w granatowym stroju.
fot. PAP
Omonia - Raków. Kiedy kolejny mecz Ligi Konferencji? O której gra Raków w LKE?

Czas na ostatni mecz Rakowa w fazie ligowej Ligi Konferencji. Do tej pory piłkarze z Częstochowy mierzyli się z rumuńskim Universitatea Craiova, czeskimi ekipami Sigmą Ołomuniec i Spartą Praga, austriackim Rapidem Wiedeń i bośniackim Zrinjski.

 

Raków Częstochowa - Zrinjski. Skrót meczu Ligi Konferencji (WIDEO)

 

W szóstej kolejce Raków zmierzy się z cypryjską Omonią.

Omonia - Raków. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Omonia - Raków w Lidze Konferencji? Kolejne spotkanie Rakowa w LKE zaplanowano na 18 grudnia. Godzina meczu Omonia - Raków to 21.00.

 

Transmisje z meczów Ligi Konferencji na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
LIGA KONFERENCJIPIŁKA NOŻNARAKÓW CZĘSTOCHOWA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jesus Imaz: Oglądanie meczu z trybun było trudniejsze od występu na boisku
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 