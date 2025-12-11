Omonia - Raków Częstochowa. Kiedy kolejny mecz Ligi Konferencji?
Omonia - Raków Częstochowa, czyli czas na szóste spotkanie polskiego klubu w Lidze Konferencji. Kiedy kolejny mecz Ligi Konferencji? O której godzinie Omonia - Raków w LKE?
Czas na ostatni mecz Rakowa w fazie ligowej Ligi Konferencji. Do tej pory piłkarze z Częstochowy mierzyli się z rumuńskim Universitatea Craiova, czeskimi ekipami Sigmą Ołomuniec i Spartą Praga, austriackim Rapidem Wiedeń i bośniackim Zrinjski.
Raków Częstochowa - Zrinjski. Skrót meczu Ligi Konferencji (WIDEO)
W szóstej kolejce Raków zmierzy się z cypryjską Omonią.
Omonia - Raków. Kiedy mecz? O której godzinie?
Kiedy mecz Omonia - Raków w Lidze Konferencji? Kolejne spotkanie Rakowa w LKE zaplanowano na 18 grudnia. Godzina meczu Omonia - Raków to 21.00.
Transmisje z meczów Ligi Konferencji na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.Przejdź na Polsatsport.pl