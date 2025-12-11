Jak zaprezentowali się Polacy podczas meczów LE i LK? Najlepszy duet z Porto

Za nami czwartkowe spotkania Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. Na boisku poza piłkarzami polskich klubów pojawiło się dziewięciu naszych zawodników. Jak sobie poradzili?

Trzech piłkarzy w zbliżeniach: po lewej mężczyzna w niebiesko-białej koszulce z białym kołnierzykiem, patrzący w bok z otwartymi ustami; w środku mężczyzna o jasnych włosach, patrzący prosto przed siebie; po prawej mężczyzna w białej koszulce z żółtymi elementami, patrzący w bok z zaciętą miną.
Spotkania LE oraz LK rozpoczęły się o godz. 18:45. Pierwszym z Polaków, którzy grają w zagranicznych klubach, na murawę wybiegł Tomasz Kędziora, którego PAOK mierzył się z Łudogorcem Razgrad. Był to niezwykle emocjonujący mecz, w którym obie ekipy naprzemiennie obejmowały prowadzenie. Ostatecznie tuż przed końcem bramkę dla greckiego zespołu zdobył 18-letni Anestis Mythou, który ustalił wynik na 3:3. Według Sofascore Polak był jednym z najlepszych w zespole. Miał 101 kontaktów z piłką, 93 proc. celnych podań i cztery wygrane pojedynki. Ostatecznie dostał notę 7,6. 

 

Zdecydowanie więcej Polaków mogliśmy obejrzeć w meczach, które zaczęły się o godz. 21. Od samego początku na boisku zameldowali się: Matty Cash (Aston Villa), Piotr Parzyszek (KuPS), Łukasz Bejger (NK Celje) oraz duet naszych defensorów z FC Porto - Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Pierwszy z wymienionych graczy miał niezbyt dobry początek w starciu z FC Basel, gdyż w 17. minucie dostał żółtą kartkę. Jego drużyna tuż przed tym wyszła na prowadzenie po trafieniu Guessanda. W 34. minucie wyrównał jednak Daniliuc. Reprezentant Polski finalnie został zmieniony w przerwie. Sofascore ocenił jego występ ma 6,1, co było drugą najgorszą notą w zespole.

 

Po raz kolejny spory udział w zwycięstwie swojego zespołu mieli Kiwior oraz Bednarek. Obaj rozegrali po 90 minut i zostali ocenieni wysoko - na 7,0 oraz 7,3. FC Porto do przerwy prowadziło 2:0 po dublecie Samu. Było blisko zachowania czystego konta, ale w końcówce do własnej bramki trafił Francisco Moura i skończyło się 2:1. Cały mecz w tej kolejce zanotowali również Łukasz Bejger, który wystąpił na prawej obronie w NK Celje w spotkaniu z Rijece i został oceniony na 6,1, oraz Piotr Parzyszek. Ten oddał pięć strzałów na bramkę FC Lausanne, natomiast nie udało mu się pokonać bramkarza. Finalnie dostał notę 6,7.

 

Na murawę w drugiej połowie wszedł za to Karol Świderski, ale nie pomógł Panathinaikosowi, który od 32. minuty grał w przewadze przeciwko Viktorii Pilzno. W 80. minucie starcia AS Romy z Celtikiem na boisko został wprowadzony też Jan Ziółkowski, który po zaledwie ośmiu minutach został ukarany żółtą kartką.

 

Polscy piłkarze w zagranicznych klubach podczas czwartkowych meczów LE oraz LK:

 

Tomasz Kędziora (PAOK) - 90 minut przeciwko Łudogorcowi (3:3)

 

Matty Cash (Aston Villa) - 45 minut i żółta kartka przeciwko FC Basel (2:1)

 

Jan Bednarek (FC Porto) - 90 minut przeciwko Malmoe FF (2:1)

 

Jakub Kiwior (FC Porto) - 90 minut przeciwko Malmoe FF (2:1)

 

Łukasz Bejger (NK Celje) - 90 minut przeciwko Rijece (0:3)

 

Jan Ziółkowski (AS Roma) - wszedł w 80. minucie i żółta kartka przeciwko Celtikowi (3:0)

 

Karol Świderski (Panathinaikos) - wszedł w 76. minucie przeciwko Viktorii Pilzno (0:0)

 

Piotr Parzyszek (KuPS) - 90 minut przeciwko FC Lausanne (0:0)

 

Sebastian Szymański (Fenerbahce) - wszedł w 73. minucie przeciwko Brann (4:0)

 

Kacper Potulski (FSV Mainz) - na ławce

 

Bartosz Żelazowski (OGC Nice) - na ławce 

 

Bartłomiej Drągowski (Panathinaikos) - na ławce

 

Karol Angielski (AEK Larnaka) - na ławce

 

Ben Lederman (Maccabi Tel Aviv) - na ławce

 

Albert Posiadała (Samsunspor) - na ławce

 

Kewin Komar (AEK Larnaka) - kontuzjowany

 

Łukasz Skorupski (Bologna) - kontuzjowany

 

Filip Rózga (Sturm Graz) - kontuzjowany

 

Jakub Moder (Feyenoord) - kontuzjowany

 

Maxi Oyedele (RC Strasbourg) - kontuzjowany

 

Mariusz Stępiński (Omonia) - poza kadrą

 

Mateusz Musiałowski (Omonia) - poza kadrą

