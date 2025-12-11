Oto nowa dziewczyna gwiazdy reprezentacji Polski. Już się z tym nie kryją (ZDJĘCIA)

Piłka nożna

Medialne plotki się potwierdziły - Nicola Zalewski i Emily Pallini ogłosili swój związek. Piłkarz i influencerka wstawili wymowne zdjęcie, zrobione przy okazji świętowania 23. urodzin kobiety.

O relacji Zalewskiego i Pallini włoskie media pisały od dawna. Właśnie doczekaliśmy się potwierdzenia medialnych doniesień - reprezentant Polski i Włoszka wstawili wymowne zdjęcie i... wywołali burzę.

 

ZOBACZ TAKŻE: Tak dziś wygląda Katarzyna Skowrońska. Słynna siatkarka nadal zachwyca (ZDJĘCIA)

 

Pallini jest bowiem byłą dziewczyną DJ Ludwiga, który miał przyjaźnić się z Zalewskim.

 

23-latka to znana influencerka. Jej wpisy na Instagramie obserwuje milion użytkowników tej platformy.

 

W przeszłości Zalewski był związany z inną włoską gwiazdą mediów społecznościowych, Nicol Luzardi.

 

Zalewski od tego sezonu jest piłkarzem Atalanty, dla której rozegrał 13 spotkań, strzelając jednego gola i notując dwie asysty.

Emily Pallini, nowa dziewczyna Nicoli Zalewskiego:

