Oto nowa dziewczyna gwiazdy reprezentacji Polski. Już się z tym nie kryją (ZDJĘCIA)
Medialne plotki się potwierdziły - Nicola Zalewski i Emily Pallini ogłosili swój związek. Piłkarz i influencerka wstawili wymowne zdjęcie, zrobione przy okazji świętowania 23. urodzin kobiety.
O relacji Zalewskiego i Pallini włoskie media pisały od dawna. Właśnie doczekaliśmy się potwierdzenia medialnych doniesień - reprezentant Polski i Włoszka wstawili wymowne zdjęcie i... wywołali burzę.
Pallini jest bowiem byłą dziewczyną DJ Ludwiga, który miał przyjaźnić się z Zalewskim.
23-latka to znana influencerka. Jej wpisy na Instagramie obserwuje milion użytkowników tej platformy.
W przeszłości Zalewski był związany z inną włoską gwiazdą mediów społecznościowych, Nicol Luzardi.
Zalewski od tego sezonu jest piłkarzem Atalanty, dla której rozegrał 13 spotkań, strzelając jednego gola i notując dwie asysty.
Emily Pallini, nowa dziewczyna Nicoli Zalewskiego:
