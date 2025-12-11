Pali się grunt pod nogami Alonso! Będzie spektakularny powrót?

Od 4 listopada Real rozegrał osiem meczów, w których wygrał tylko dwa. Madrytczycy ponieśli porażki z Liverpoolem i Manchesterem City w Lidze Mistrzów, a także w La Liga z Celtą Vigo. Do tego zremisowali z Rayo Vallecano, Elche i Gironą. Jak na standardy "Los Blancos", to zdecydowanie poniżej oczekiwań.

Real stracił pozycję lidera La Liga i ma cztery punkty starty do prowadzącej Barcelony, a po niepowodzeniu z "The Citizens" nie może być jeszcze pewny bezpośredniego awansu do 1/8 finału Champions League. Nie może zatem dziwić, że najbliższe mecze będą sądne dla Alonso.

Media w Hiszpanii już teraz spekulują, kto może go zastąpić. Niedawno mówiono o Jose Mourinho, ale Portugalczyk szybko zdementował te plotki. Teraz dyskutuje się nad powrotem Zidane'a. Francuz był obecny na Santiago Bernabeu podczas środowej konfrontacji Realu z Manchesterem. To jeszcze bardziej podsyca emocje.

ZOBACZ TAKŻE: Jest nowy ranking FIFA! Historyczny awans reprezentacji Polski

Zidane nie ukrywa, że jego marzeniem jest objęcie posady selekcjonera reprezentacji Francji po przyszłorocznym mundialu, ale być może dałby się skusić, aby dokończyć sezon w Madrycie. Dotychczas dwukrotnie obejmował Real właśnie w trakcie rozgrywek. Tak było w styczniu 2016 roku, co skończyło się wygraną Ligi Mistrzów. Ten sukces powtórzył w dwóch kolejnych sezonach, dorzucając mistrzostwo Hiszpanii, Superpuchar Hiszpanii, dwa Superpuchary Europy i dwa Klubowe Mistrzostwa Świata.

53-latek wrócił do Realu w marcu 2019 roku i pracował w nim do maja 2021 roku. W tym okresie wywalczył kolejne mistrzostwo kraju oraz Superpuchar Hiszpanii. Od tamtej pory nigdzie nie podjął się pracy.

Real po dwóch domowych porażkach z rzędu kolejny mecz rozegra już 14 grudnia na wyjeździe z Alaves. Do końca roku "Królewskich" czekają jeszcze starcia w Pucharze Króla z CF Tavalera oraz u siebie z Sevillą w La Liga. Niewykluczone, że brak kompletu zwycięstw w tych starciach będzie kosztował Alonso utratę posady.

Polsat Sport