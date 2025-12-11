PlusLiga. Wyniki i skróty meczów 11. kolejki (WIDEO)

Już w listopadzie zainaugurowano tę serię spotkań. W spotkaniu rozegranym awansem Indykpol AZS Olsztyn przegrał z Aluron CMC Wartą Zawiercie (2:3). Wcześniejszy termin meczu był ukłonem w stronę Jurajskich Rycerzy, którzy zagrają w Klubowych Mistrzostwach Świata.

Energa Trefl w dobrym stylu i bardzo pewnie pokonała PGE GiEK Skrę Bełchatów 3:0. Gdańszczanie byli w tym spotkaniu lepsi w końcówkach setów. Drużyna trenera Krzysztofa Stelmacha, która jest rewelacją początku sezonu, w Ergo Arenie popełniła zbyt wiele błędów własnych.

W sezonie 2025/2026 w PlusLidze rywalizuje czternaście klubów, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych ekip w tabeli wywalczy awans do play-off. Transmisje meczów PlusLigi na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Wyniki meczów 10. kolejki PlusLigi:

2025-11-18: Indykpol AZS Olsztyn – Aluron CMC Warta Zawiercie 2:3 (20:25, 25:17, 23:25, 25:22, 10:15)

2025-12-11: Energa Trefl Gdańsk – PGE GiEK Skra Bełchatów 3:0 (25:17, 25:22, 25:21)

2025-12-13: Asseco Resovia Rzeszów – Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa (sobota, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-12-13: Barkom-Każany Lwów – JSW Jastrzębski Węgiel (sobota, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-12-13: Ślepsk Malow Suwałki – InPost ChKS Chełm (sobota, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-12-14: Cuprum Stilon Gorzów – Bogdanka LUK Lublin (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-12-14: PGE Projekt Warszawa – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1).

