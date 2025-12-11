PlusLiga. Transmisje TV i stream online - 11. kolejka. Gdzie oglądać mecze?

Pierwszy mecz jedenastej kolejki odbył się już w listopadzie. Było to rozegrane awansem spotkanie Indykpol AZS Olsztyn - Aluron CMC Warta Zawiercie (2:3). Jurajscy Rycerze w przyszłym tygodniu wystartują w Klubowych Mistrzostwach Świata.

W czwartek ciekawie zapowiadające się starcie zostanie rozegrane w Gdańsku. Energa Trefl podejmie PGE GiEK Skrę Bełchatów. Siatkarze Skry odnieśli już osiem zwycięstw, ale gdańskie lwy potrafiły w obecnym sezonie zagrozić wyżej notowanym rywalom.

W sobotę Asseco Resovia podejmie Steam Hemarpol Politechnikę Częstochowa. Rzeszowianie ostatnio dostali zadyszki, przegrali mecz w PlusLidze, od porażki rozpoczęli rywalizację w Lidze Mistrzów. Drużyna spod Jasnej Góry próbuje odbudować się po zmianie trenera. Czy na Podpromiu uda się jej wywalczyć cenne punkty?

Mecz Barkom-Każany Lwów – JSW Jastrzębski Węgiel to starcie sąsiadów w tabeli. W ostatnim czasie lepiej prezentują się jastrzębianie, którzy w efektownym stylu ograli Asseco Resovię, wygrali też pierwszy mecz w europejskich pucharach. Jak poradzą sobie w Elblągu?

Ślepsk Malow Suwałki – InPost ChKS Chełm będzie konfrontacją niezwykle ważną dla układu dolnej części tabeli. Suwalczanie zamykają ligową stawkę z pięcioma punktami na koncie, ekipa beniaminka zajmuje trzecie miejsce od końca z dorobkiem sześciu oczek. Kto wywalczy cenne punkty w tym meczu?

W zaplanowanym na niedzielę meczu Cuprum Stilon Gorzów – Bogdanka LUK Lublin zdecydowanym faworytem będą mistrzowie Polski. Jedenastą kolejkę zakończy interesujące starcie PGE Projekt Warszawa – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Czy grający w tym sezonie w kratkę goście zdołają zagrozić wyżej notowanemu przeciwnikowi?

W sezonie 2025/2026 w rozgrywkach PlusLigi wystartowało czternaście drużyn. W fazie zasadniczej rozegrają one dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych zespołów w tabeli wywalczy awans do play-off. Transmisje meczów PlusLigi na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

PlusLiga. Gdzie oglądać mecze 11. kolejki?

2025-11-18: Indykpol AZS Olsztyn – Aluron CMC Warta Zawiercie 2:3 (20:25, 25:17, 23:25, 25:22, 10:15)

2025-12-11: Energa Trefl Gdańsk – PGE GiEK Skra Bełchatów (czwartek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 3)

2025-12-13: Asseco Resovia Rzeszów – Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa (sobota, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-12-13: Barkom-Każany Lwów – JSW Jastrzębski Węgiel (sobota, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-12-13: Ślepsk Malow Suwałki – InPost ChKS Chełm (sobota, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-12-14: Cuprum Stilon Gorzów – Bogdanka LUK Lublin (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-12-14: PGE Projekt Warszawa – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1).

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI