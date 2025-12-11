Porażka Klimovicovej. Reprezentantka Polski wręcz zmieciona z kortu

Przed spotkaniem faworytką wydawała się być Chorwatka. Na to wskazywał ranking WTA oraz aktualna dyspozycja 22-latki, która we wcześniejszym turnieju w Angers doszła do półfinału. Jednak Linda Klimovicova też miała swoje argumenty i chciała pokazać to w tym spotkaniu.

Pierwszy set zupełnie nie poszedł po myśli reprezentantki Polski. Ruzić dała jej ugrać zaledwie jednego gema, przejmując inicjatywę przez cały set. Finalnie trwał on zaledwie 28 minut.

W drugim secie było niewiele lepiej. Chorwatka prowadziła grę, przełamała naszą reprezentantkę w czwartym gemie przy stanie 1:2 i spokojnie dociągnęła spotkanie do końca. W ostatnim gemie musiała bronić aż czterech piłek meczowych, co finalnie się udało i to ona melduje się w ćwierćfinale turnieju w Limoges. Cały mecz trwał łącznie godzinę i trzynaście minut.

Antonia Ruzić (Chorwacja, 78) - Linda Klimovicova (Polska, 138) 6:1, 6:2

JZ, Polsat Sport