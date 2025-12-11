Porażka Klimovicovej. Reprezentantka Polski wręcz zmieciona z kortu

Tenis

Linda Klimovicova odpadła w drugiej rundzie turnieju WTA 125 w Limoges. Polska tenisistka nie dała rady Antonii Ruzić z Chorwacji i przegrała 0:2 (1:6, 2:6).

Tenisistka w biało-czerwonym stroju odbija piłkę rakietą.
fot. PAP
Linda Klimovicova

Przed spotkaniem faworytką wydawała się być Chorwatka. Na to wskazywał ranking WTA oraz aktualna dyspozycja 22-latki, która we wcześniejszym turnieju w Angers doszła do półfinału. Jednak Linda Klimovicova też miała swoje argumenty i chciała pokazać to w tym spotkaniu.

 

ZOBACZ TAKŻE: Dramat mistrzyni wielkoszlemowej. Nie dokończyła spotkania

 

Pierwszy set zupełnie nie poszedł po myśli reprezentantki Polski. Ruzić dała jej ugrać zaledwie jednego gema, przejmując inicjatywę przez cały set. Finalnie trwał on zaledwie 28 minut.

 

W drugim secie było niewiele lepiej. Chorwatka prowadziła grę, przełamała naszą reprezentantkę w czwartym gemie przy stanie 1:2 i spokojnie dociągnęła spotkanie do końca. W ostatnim gemie musiała bronić aż czterech piłek meczowych, co finalnie się udało i to ona melduje się w ćwierćfinale turnieju w Limoges. Cały mecz trwał łącznie godzinę i trzynaście minut.

 

Antonia Ruzić (Chorwacja, 78) - Linda Klimovicova (Polska, 138) 6:1, 6:2

JZ, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
LINDA KLIMOVICOVATENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Matthew Christopher Romios Ryan Seggerman - Vit Kopriva Arjun Kadhe. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 