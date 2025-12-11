Poważny wypadek czołowej alpejki świata. Igrzyska zagrożone

32-letnia Gisin, złota medalistka dwóch ostatnich igrzysk w kombinacji, jest kolejną utytułowaną Szwajcarką, która w ostatnich tygodniach miała groźny wypadek. Lara Gut-Behrami zerwała więzadło krzyżowe przednie w lewym kolanie podczas upadku na treningu w zeszłym miesiącu w Copper Mountain, a Corinne Suter nie jeździ na nartach od około miesiąca z powodu kontuzji łydki, kolana i stopy po wypadku na treningu w St. Moritz.

Wszystkie trzy są złotymi medalistkami igrzysk w Pekinie - Gisin w kombinacji, Gut-Behrami w supergigancie, a Suter w zjeździe. W sumie mają na koncie siedem medali olimpijskich.

Gdy Gisin miała wypadek, na trasie była już 41-letnia Lindsey Vonn. Słynna Amerykanka była najszybsza podczas środowego treningu, potwierdzając, że po wznowieniu w zeszłym sezonie kariery będzie w stanie rywalizować o medale rozpoczynających się 6 lutego igrzysk Mediolan-Cortina d'Ampezzo.

