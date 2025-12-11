Raków rozegra mecz piątej kolejki LK w Sosnowcu, gdzie czuje się bardzo dobrze w europejskich pucharach i wygrał oba mecze. Podejmie on 19. w tabeli bośniacką drużynę Zrinjski Mostar. To przeciwnik nieobliczalny, który udane występy przeplata fatalnymi - w tej edycji potrafił np. pokonać na inaugurację Lincoln Red Imps aż 5:0, by w 3. kolejce przegrać z Dynamem Kijów 0:6.

ZOBACZ TAKŻE: Liga Konferencji: Raków Częstochowa - Zrinjski. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Częstochowianie utrzymują solidną dyspozycję na "trzech frontach". Drużyna prowadzona przez Marka Papszuna w zestawieniu PKO BP Ekstraklasy plasuje się na trzeciej pozycji i traci tylko punkt do prowadzącej Wisły Płock. W Lidze Konferencji pozostaje ona niepokonana i zajmuje obecnie szóste miejsce w tabeli fazy ligowej. Do tego dochodzi awans do ćwierćfinału Pucharu Polski, wywalczony po zwycięstwie 2:1 nad Śląskiem Wrocław w ubiegłym tygodniu.

Liga Konferencji to najniższy szczebel rozgrywek UEFA, ale jest świetną okazją m.in. do zbierania ważnych punktów rankingowych. Głównie dzięki postawie Legii i Jagiellonii, które dotarły w poprzedniej edycji do ćwierćfinału LK, w sezonie 2026/27 w europejskich pucharach wystąpi po raz pierwszy pięć polskich zespołów, w tym dwa w kwalifikacjach Ligi Mistrzów.

Raków Częstochowa - Zrinjski Mostar. Wynik meczu. Kto wygrał?

O tym, kto wygrał mecz Raków - Zrinjski w piątej kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji dowiemy się w czwartek późnym wieczorem. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 21:00. Transmisja w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Tuż po ostatnim gwizdku zaktualizujemy ten tekst i uzupełnimy go o wynik.

