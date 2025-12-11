Raków Częstochowa - Zrinjski. Skrót meczu Ligi Konferencji (WIDEO)
Raków Częstochowa - Zrinjski, czyli spotkanie szóstej kolejki piłkarskiej Ligi Konferencji. Skrót meczu Raków - Zrinjski będzie dostępny w załączonym materiale wideo tuż po zakończeniu starcia.
Raków - Zrinjski. Skrót meczu Liga Konferencji. Gole, bramki z meczu (WIDEO)
Nowy sezon rozgrywek Ligi Konferencji jest wyjątkowy dla polskich fanów piłki nożnej. W fazie ligowej tego europejskiego pucharu rywalizują bowiem aż cztery kluby z Polski - Legia Warszawa, Lech Poznań, Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok.
W szóstej serii gier Raków rywalizuje z bośniackim Zrinjski. Skrót meczu i gole z tego starcia będą dostępne tuż po końcowym gwizdku.
Raków - Zrinjski. Skrót meczu:Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Lech Poznań - Lausanne-Sport. Skrót meczu