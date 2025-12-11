Raków Częstochowa - Zrinjski. Skrót meczu Ligi Konferencji (WIDEO)

Piłka nożna

Raków Częstochowa - Zrinjski, czyli spotkanie szóstej kolejki piłkarskiej Ligi Konferencji. Skrót meczu Raków - Zrinjski będzie dostępny w załączonym materiale wideo tuż po zakończeniu starcia.

Dwóch mężczyzn w kurtkach sportowych rozmawia na boisku piłkarskim.
fot. PAP
Raków - Zrinjski. Skrót meczu Liga Konferencji. Gole, bramki z meczu (WIDEO)

Nowy sezon rozgrywek Ligi Konferencji jest wyjątkowy dla polskich fanów piłki nożnej. W fazie ligowej tego europejskiego pucharu rywalizują bowiem aż cztery kluby z Polski - Legia Warszawa, Lech Poznań, Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok.

 

W szóstej serii gier Raków rywalizuje z bośniackim Zrinjski. Skrót meczu i gole z tego starcia będą dostępne tuż po końcowym gwizdku.

Raków - Zrinjski. Skrót meczu:

