Rewelacja mistrza Polski ubiega się o polski paszport. Zagra dla kadry?

Bogdanka LUK Lublin została w ubiegłym sezonie mistrzem Polski. Zespół, w którym występuje między innymi Wilfredo Leon, żeby utrzymać poziom sportowy, musiał dokonać kilku transferów wzmacniających drużynę. Jednym z nich jest środkowy Daenan Gyimah, który trafił do klubu z Lublina jako czołowy zawodnik ligi francuskiej. Mimo spokojnego początku przygody z Polską, 27-latek zaczął się "rozkręcać" i notować coraz lepsze występy na parkietach PlusLigi.

Okazuje się, że Kanadyjczyk może za niedługo legitymować się polskimi dokumentami. W jednym z wywiadów Gyimah przyznał, że ma polskie korzenie.

- W Polsce mieszkali moi pradziadkowie, dziadkowie urodzili się już w Kanadzie. Pradziadkowie byli Żydami. Wyjechali z Polski przed II wojną światową. Nie wiem o nich szczególnie wiele. Chciałbym poznać tę historię. Za jakiś czas moja mama ma przyjechać do Lublina. Mamy plan, żeby odwiedzić Staszów, bo tam właśnie mieszkali. Niewykluczone, że spotkam tam członków mojej dalszej rodziny. W najbliższym czasie planuję zrobić test DNA na pochodzenie. Niedawno pojawił się pomysł, żebym dostał polskie obywatelstwo. Mam już akt urodzenia mamy, potrzebuję jeszcze takiego samego dokumentu dziadków, podobnie jak dowodu emigracji za ocean - opowiedział 27-latek.

Czy Gyimah będzie miał szansę powalczyć o miejsce w reprezentacji Polski? Nadzieje są znikome. Niedawno FIVB poinformowała o zmianie przepisów dotyczących zmiany federacji przez zawodników. Środkowy reprezentuje barwy Kanady od 2018 roku. Granie z polskim paszportem znalazłoby swoje plusy poprzez zwolnienie miejsca limitowanego dla zawodnika spoza Polski.

