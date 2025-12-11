Siatkarz ukarany przez władze ligi. Wykrzykiwał wulgarne przyśpiewki pod adresem rywala
Kostas Vlachopoulos, rozgrywający OFI Kreta, został ukarany przez władze ligi greckiej za... wykrzykiwanie wulgarnych przyśpiewek pod adresem drużyny przeciwnej.
Jak podaje grecka "Gazzetta", do zdarzenia doszło podczas meczu 6. kolejki ligi A1 (najwyższa klasa rozgrywkowa w Grecji) pomiędzy OFI Kreta a Panathinaikosem Ateny (1:3). 36-letni rozgrywający miał jeszcze przed meczem zaintonować wraz z kibicami gospodarzy wulgarną przyśpiewkę pod adresem "Zielonych", a następnie - już w trakcie spotkania - powtórzyć to po zdobytym przez siebie punkcie.
ZOBACZ TAKŻE: Siatkarski wicemistrz kraju zwalnia trenera! Zarząd ma dość fatalnych wyników
Siatkarz bardzo szybko zreflektował się, że to, co zrobił, mogło sprowadzić na niego kłopoty i tuż po zakończeniu meczu przeprosił za pośrednictwem mediów społecznościowych za swoje naganne spotkanie.
Nie zrobiło to jednak wrażenia na władzach ligi, które po przeanalizowaniu materiału wideo i uwzględnieniu raportu obserwatora nałożyły na zawodnika karę finansową w wysokości 2000 euro (niemal 8,5 tysiąca złotych).
36-letni Kostas Vlachopoulos gra w OFI Kreta od początku sezonu 2025/2026. Wcześniej reprezentował między innymi barwy Pigasos Polichnis, Arisu Saloniki, Aristotelis Skydras, GS Lamia i Epicouros Polixnis.Przejdź na Polsatsport.pl