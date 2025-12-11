Siatkarz ukarany przez władze ligi. Wykrzykiwał wulgarne przyśpiewki pod adresem rywala

Jak podaje grecka "Gazzetta", do zdarzenia doszło podczas meczu 6. kolejki ligi A1 (najwyższa klasa rozgrywkowa w Grecji) pomiędzy OFI Kreta a Panathinaikosem Ateny (1:3). 36-letni rozgrywający miał jeszcze przed meczem zaintonować wraz z kibicami gospodarzy wulgarną przyśpiewkę pod adresem "Zielonych", a następnie - już w trakcie spotkania - powtórzyć to po zdobytym przez siebie punkcie.

Siatkarz bardzo szybko zreflektował się, że to, co zrobił, mogło sprowadzić na niego kłopoty i tuż po zakończeniu meczu przeprosił za pośrednictwem mediów społecznościowych za swoje naganne spotkanie.

Nie zrobiło to jednak wrażenia na władzach ligi, które po przeanalizowaniu materiału wideo i uwzględnieniu raportu obserwatora nałożyły na zawodnika karę finansową w wysokości 2000 euro (niemal 8,5 tysiąca złotych).

36-letni Kostas Vlachopoulos gra w OFI Kreta od początku sezonu 2025/2026. Wcześniej reprezentował między innymi barwy Pigasos Polichnis, Arisu Saloniki, Aristotelis Skydras, GS Lamia i Epicouros Polixnis.