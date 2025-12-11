Szkoleniowiec wyznał całą prawdę. "Tak właśnie było z Legią"

- Czy możemy powiedzieć, że sprawa była konkretna, skoro klub dzwoni, rozmawiacie, a potem już się nie odzywa? - zapytał retorycznie. - Tak właśnie było z Legią. Miałem też pewne opcje z Turcji i Rosji, ale mnie to nie interesowało. Zawsze są takie rozmowy, zapytania, ale na razie nie ma niczego pewnego i finalnego. Nie ma pośpiechu - przekazał Bjelica, który rzekomo miał zastąpić na stanowisku Edwarda Iordaenscu, w rozmowie z Germanijak.hr.

Chorwat jest bezrobotny od 29 grudnia ubiegłego roku, kiedy został zwolniony z Dinama Zagrzeb. Wcześniej prowadził również Union Berlin czy Trabzonspor. Trenerem Lecha Poznań był za to w latach 2016-18. Poprowadził go w 78 meczach, natomiast nie zdobył z nim żadnego trofeum.

Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, to już niedługo nowym szkoleniowcem Legii Warszawa zostanie Marek Papszun. Tomasz Włodarczyk podał, że podpisze on kontrakt do 2030 roku. Dziennikarz Łukasz Olkowicz dodał z kolei, że razem z Papszunem do Legii przyjdzie aż 15 pracowników.