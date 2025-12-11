Tabela Ligi Europy. Jak radzą sobie kluby polskich piłkarzy?
Trwa szósta kolejka piłkarskiej Ligi Europy. Zobacz, jak wygląda tabela i jak radzą sobie kluby polskich piłkarzy.
Tabela Ligi Europy. Jak radzą sobie kluby polskich piłkarzy?
Trwa szósta seria gier piłkarskiej Ligi Europy. W tym roku w akcji obserwujemy wielu polskich piłkarzy, w tym między innymi Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora w barwach FC Porto czy Matty'ego Casha w Aston Villi.
ZOBACZ TAKŻE: Liga Europy. Wyniki i skróty czwartkowych meczów - 27.11
Jak wygląda sytuacja w tabeli Ligi Europy?
Aktualna tabela Ligi Europy:Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Konferencja prasowa Jagiellonii Białystok mecz meczem z Rayo Vallecano