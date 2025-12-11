Tabela Ligi Konferencji. Jak radzą sobie polskie kluby? Legia, Lech, Jagiellonia, Raków

Piłka nożna

Trwa piąta kolejka piłkarskiej Ligi Konferencji. Zobacz, jak wygląda tabela i jak radzą sobie polskie kluby - Legia Warszawa, Lech Poznań, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa.

Portret mężczyzny w okularach i kurtce, na tle niebieskiej ściany z logotypami.
fot. PAP
Tabela Ligi Konferencji. Jak radzą sobie polskie kluby?

Trwa piąta seria gier piłkarskiej Ligi Konferencji. W tym roku w akcji obserwujemy aż cztery polskie kluby - Legię Warszawa, Lecha Poznań, Jagiellonię Białystok i Raków Częstochowa.

 

Przedostatnia kolejka Ligi Konferencji! Gdzie oglądać mecze polskich drużyn?

 

W piątej kolejce Legia mierzy się z Noah Celje, Lech z Mainz, Jagiellonia z Rayo Vallecano, a Raków ze Zrinjski.

 

Jak wygląda aktualna sytuacja w tabeli Ligi Konferencji?

Tabela Ligi Konferencji:

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
JAGIELLONIA BIAŁYSTOKLECH POZNAŃLEGIA WARSZAWALIGA KONFERENCJIPIŁKA NOŻNARAKÓW CZĘSTOCHOWA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jesus Imaz: Oglądanie meczu z trybun było trudniejsze od występu na boisku
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 