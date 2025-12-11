Tabela Ligi Konferencji. Jak radzą sobie polskie kluby? Legia, Lech, Jagiellonia, Raków
Trwa piąta kolejka piłkarskiej Ligi Konferencji. Zobacz, jak wygląda tabela i jak radzą sobie polskie kluby - Legia Warszawa, Lech Poznań, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa.
Tabela Ligi Konferencji. Jak radzą sobie polskie kluby?
Trwa piąta seria gier piłkarskiej Ligi Konferencji. W tym roku w akcji obserwujemy aż cztery polskie kluby - Legię Warszawa, Lecha Poznań, Jagiellonię Białystok i Raków Częstochowa.
Przedostatnia kolejka Ligi Konferencji! Gdzie oglądać mecze polskich drużyn?
W piątej kolejce Legia mierzy się z Noah Celje, Lech z Mainz, Jagiellonia z Rayo Vallecano, a Raków ze Zrinjski.
Jak wygląda aktualna sytuacja w tabeli Ligi Konferencji?
