Tak Tomasz Fornal wygląda po kilku miesiącach w Turcji. Siatkarz zaskoczył (ZDJĘCIA)
Tomasz Fornal aktualnie występuje w tureckiej ekstraklasie. Jak się okazało, siatkarz w reprezentacji Polski w ostatnim czasie zadbał o dietę. Wstawił zdjęcie, na którym pokazuje, jak wygląda po "54 dniach liczenia każdej kalorii".
Przypomnijmy - od tego sezonu Fornal występuje w barwach ekipy Ziraat Bankkart Ankara, do której przeniósł się po wielu latach gry w Jastrzębskim Węglu.
ZOBACZ TAKŻE: Tak dziś wygląda Katarzyna Skowrońska. Słynna siatkarka nadal zachwyca (ZDJĘCIA)
Fornal właśnie dodał zdjęcie, na którym pokazał swoją aktualną formę fizyczną. Jak się okazało, 28-latek przyłożył się do diety i od niespełna dwóch miesięcy "liczy każdą kalorię".
"Lecimy dalej" - napisał Fornal.
Niewykluczone, że już niedługo Fornal... wróci do PlusLigi. Zgodnie z medialnymi doniesieniami, od przyszłego sezonu ma bronić barw ekipy Aluron CMC Warta Zawiercie.
Przejdź na Polsatsport.pl
Jaki ojciec, taki syn! Słynne siatkarskie rodziny