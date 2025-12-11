Tak Tomasz Fornal wygląda po kilku miesiącach w Turcji. Siatkarz zaskoczył (ZDJĘCIA)

Tomasz Fornal aktualnie występuje w tureckiej ekstraklasie. Jak się okazało, siatkarz w reprezentacji Polski w ostatnim czasie zadbał o dietę. Wstawił zdjęcie, na którym pokazuje, jak wygląda po "54 dniach liczenia każdej kalorii".

Przypomnijmy - od tego sezonu Fornal występuje w barwach ekipy Ziraat Bankkart Ankara, do której przeniósł się po wielu latach gry w Jastrzębskim Węglu. 

 

Fornal właśnie dodał zdjęcie, na którym pokazał swoją aktualną formę fizyczną. Jak się okazało, 28-latek przyłożył się do diety i od niespełna dwóch miesięcy "liczy każdą kalorię".

 

"Lecimy dalej" - napisał Fornal.

 

 

Niewykluczone, że już niedługo Fornal... wróci do PlusLigi. Zgodnie z medialnymi doniesieniami, od przyszłego sezonu ma bronić barw ekipy Aluron CMC Warta Zawiercie.

 

