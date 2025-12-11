Tauron Liga siatkarek. Transmisje TV i stream online - 10. kolejka. Gdzie oglądać mecze?
Przed nami dziesiąta kolejka siatkarskiej Tauron Ligi. Transmisje siatkówki na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go. Kiedy mecze? Gdzie obejrzeć? Sprawdź plan transmisji meczów 10. kolejki Tauron Ligi.
Dziesiątą kolejkę Tauron Ligi rozpocznie w piątek mecz #VolleyWrocław – ŁKS Commercecon, w którym zdecydowanymi faworytkami będą łodzianki. Lotto Chemik Police podejmie Moya Radomkę Radom, a obie ekipy będą liczyły w tym spotkaniu na przełamanie po porażkach w ostatnich ligowych starciach.
Metalkas Pałac Bydgoszcz zagra z UNI Opole. Czy przyjezdne podtrzymają znakomitą passę zwycięstw? PGE Budowlani Łódź będą zdecydowanym faworytem meczu z EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki; ekipa beniaminka pozostaje bez zdobyczy punktowych w Tauron Lidze.
Lider tabeli DevelopRes Rzeszów zmierzy się z ITA Tools Stalą Mielec. Na zakończenie dziesiątej serii spotkań BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała zagra z drużyną Sokół & Hagric Mogilno.
W sezonie 2025/26 w Tauron Lidze wystartowało dwanaście drużyn, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych zespołów wywalczy awans do play-off. Transmisje meczów Tauron Ligi na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.
Terminarz i plan transmisji meczów 10. kolejki Tauron Ligi:
2025-12-12: #VolleyWrocław – ŁKS Commercecon Łódź (piątek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)
2025-12-12: Lotto Chemik Police – Moya Radomka Radom (piątek, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1)
2025-12-13: Metalkas Pałac Bydgoszcz – UNI Opole (sobota, godzina 12.30; transmisja – Polsat Sport 1)
2025-12-14: PGE Budowlani Łódź – EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki (niedziela, godzina 19.00; transmisja – Polsat Sport Fight)
2025-12-14: DevelopRes Rzeszów – ITA Tools Stal Mielec (niedziela, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1)
2025-12-15: BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała – Sokół & Hagric Mogilno (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1).
