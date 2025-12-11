Tauron Liga siatkarek. Transmisje TV i stream online - 10. kolejka. Gdzie oglądać mecze?

Dziesiątą kolejkę Tauron Ligi rozpocznie w piątek mecz #VolleyWrocław – ŁKS Commercecon, w którym zdecydowanymi faworytkami będą łodzianki. Lotto Chemik Police podejmie Moya Radomkę Radom, a obie ekipy będą liczyły w tym spotkaniu na przełamanie po porażkach w ostatnich ligowych starciach.





Zobacz także: Pomylili halę ze stadionem? Mecz siatkarek przerwany przez race

Metalkas Pałac Bydgoszcz zagra z UNI Opole. Czy przyjezdne podtrzymają znakomitą passę zwycięstw? PGE Budowlani Łódź będą zdecydowanym faworytem meczu z EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki; ekipa beniaminka pozostaje bez zdobyczy punktowych w Tauron Lidze.

Lider tabeli DevelopRes Rzeszów zmierzy się z ITA Tools Stalą Mielec. Na zakończenie dziesiątej serii spotkań BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała zagra z drużyną Sokół & Hagric Mogilno.

W sezonie 2025/26 w Tauron Lidze wystartowało dwanaście drużyn, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych zespołów wywalczy awans do play-off. Transmisje meczów Tauron Ligi na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Terminarz i plan transmisji meczów 10. kolejki Tauron Ligi:

2025-12-12: #VolleyWrocław – ŁKS Commercecon Łódź (piątek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-12-12: Lotto Chemik Police – Moya Radomka Radom (piątek, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-12-13: Metalkas Pałac Bydgoszcz – UNI Opole (sobota, godzina 12.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-12-14: PGE Budowlani Łódź – EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki (niedziela, godzina 19.00; transmisja – Polsat Sport Fight)

2025-12-14: DevelopRes Rzeszów – ITA Tools Stal Mielec (niedziela, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-12-15: BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała – Sokół & Hagric Mogilno (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1).

WYNIKI MECZÓW I TABELA TAURON LIGI