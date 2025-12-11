Te kluby mają już zapewniony awans w Lidze Mistrzów. Szykują się hity w fazie pucharowej
Po sześciu kolejkach piłkarskiej Ligi Mistrzów klaruje się sytuacja, dotycząca awansu do fazy play-off. Na tę chwilę pewnych awansu jest już piętnaście zespołów. Jedna z nich ma już nawet gwarantowaną promocję do 1/8 finału.
Zakończyła się szósta kolejka piłkarskiej Ligi Mistrzów. Do końca fazy ligowej zostały dwie kolejki, dzięki czemu wiemy, że rozstrzygnięcia awansów do następnych rund są już coraz bliżej.
ZOBACZ TAKŻE: Włosi doceniają Zielińskiego mimo porażki. "Rośnie z meczu na mecz"
Na tę chwilę awans do przynajmniej 1/16 finału zapewniło sobie aż piętnaście klubów. Są to: Arsenal, Bayern Monachium, Paris Saint-Germain, Manchester City, Atalanta BC, Inter Mediolan, Real Madryt, Atletico Madryt, Liverpool FC, Borussia Dortmund, Tottenham Hotspur, Newcastle United, Chelsea FC, Sporting CP oraz FC Barcelona.
Arsenal, jako lider tabeli i drużyna, która zgromadziła komplet punktów, zapewniła sobie awans nawet do 1/8 finału. Przypomnijmy, że pierwsze osiem zespołów w tabeli zagra w tej fazie rozgrywek, a zespoły z miejsc 9-24 będą rywalizować od 1/16 finału. Zasada ta obowiązuje też w pozostałych rozgrywkach pod egidą UEFA, czyli Lidze Europy i Lidze Konferencji.
Ostatnie dwie kolejki Ligi Mistrzów zostaną rozegrane w styczniu przyszłego roku.Przejdź na Polsatsport.pl