Te kluby mają już zapewniony awans w Lidze Mistrzów. Szykują się hity w fazie pucharowej

Piłka nożna

Po sześciu kolejkach piłkarskiej Ligi Mistrzów klaruje się sytuacja, dotycząca awansu do fazy play-off. Na tę chwilę pewnych awansu jest już piętnaście zespołów. Jedna z nich ma już nawet gwarantowaną promocję do 1/8 finału.

Dwóch piłkarzy w strojach meczowych, jeden w czerwonym z numerem 3, drugi w czarnym z numerem 9, rozmawiają na boisku piłkarskim.
fot. PAP
Piłkarze rywalizują w ramach Ligi Mistrzów

Zakończyła się szósta kolejka piłkarskiej Ligi Mistrzów. Do końca fazy ligowej zostały dwie kolejki, dzięki czemu wiemy, że rozstrzygnięcia awansów do następnych rund są już coraz bliżej.

 

Na tę chwilę awans do przynajmniej 1/16 finału zapewniło sobie aż piętnaście klubów. Są to: Arsenal, Bayern Monachium, Paris Saint-Germain, Manchester City, Atalanta BC, Inter Mediolan, Real Madryt, Atletico Madryt, Liverpool FC, Borussia Dortmund, Tottenham Hotspur, Newcastle United, Chelsea FC, Sporting CP oraz FC Barcelona.

 

Arsenal, jako lider tabeli i drużyna, która zgromadziła komplet punktów, zapewniła sobie awans nawet do 1/8 finału. Przypomnijmy, że pierwsze osiem zespołów w tabeli zagra w tej fazie rozgrywek, a zespoły z miejsc 9-24 będą rywalizować od 1/16 finału. Zasada ta obowiązuje też w pozostałych rozgrywkach pod egidą UEFA, czyli Lidze Europy i Lidze Konferencji.

 

Ostatnie dwie kolejki Ligi Mistrzów zostaną rozegrane w styczniu przyszłego roku.

